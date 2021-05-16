Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

«Они жулики, которые делают вид, что они не жулики», – такими словами российские эксперты и политики отреагировали на публикацию доклада депутатов Европарламента, где описаны пять ключевых принципов взаимодействия с Россией. В чем заключаются эти принципы, будут ли они приняты во внимание руководством ЕС и как на подобные публикации стоит реагировать России?

Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал документ, где подробно описаны пять принципов, согласно которым Евросоюзу следует выстраивать отношения с Россией. Главная цель документа – выработка новой стратегии Брюсселя в отношении Москвы, которая в конечном счете включает в себя изменение политического строя в России.

Первый принцип касается «сдерживания российской угрозы». По замыслу авторов документа, ЕС вместе с НАТО должен поддерживать стабильность в странах «Восточного партнерства» и оказывать давление на Москву с целью возвращения неких «оккупированных территорий». Также Евросоюзу следует изучить вариант отключения России от платежной системы SWIFT и сократить зависимость от российских энергоресурсов, «по крайней мере до тех пор, пока президент Путин находится у власти».

Второй принцип посвящен «борьбе с вмешательством России в дела стран ЕС и стран «Восточного партнерства». В этом разделе отмечается важность заключения договоров безопасности со странами региона, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Также депутаты предлагают создать новую стратегию интеграции стран, основанную на формуле бывшего главы Еврокомиссии Романо Проди – «все, кроме институтов».

Напомним, суть формулы заключается в том, чтобы страны «почти Европы», не будучи кандидатами на вступление в ЕС, приблизились к «стандартам» союза в экономических, политических и правовых вопросах. Однако на практике концепция Проди оказалась полуколониальной: государства Восточной Европы, лишаясь суверенитета, переписывали свои законы в угоду Брюсселю и открывали рынки сбыта, получая взамен лишь обещания более тесной интеграции и кредиты на невыгодных условиях.

Третий принцип – поддержка демократии с помощью санкций, финансового контроля и международных расследований с привлечением таких одиозных организаций, как Bellingcat. В данном случае Брюсселю рекомендовано поставить во главу угла принцип «демократия прежде всего» и увязать любые переговоры с Москвой с темами «прав человека и свободных выборов». Также странам ЕС стоит пересмотреть свои экономические отношения с Россией и остановить реализацию проекта «Северный поток – 2».

Четвертый принцип – «поддержка демократического общества в России». Здесь парламентарии призывают ЕС противостоять «русскоязычной пропаганде», поддержав создание телеканала «Свободная Россия» с круглосуточным вещанием. Также рассматривается вопрос о непризнании легитимности грядущих выборов в Госдуму «в случае фальсификаций». И самое главное – предлагается рассказать России о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. В качестве бонусов за выполнение этих условий подразумевается упрощение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и стратегическое партнерство.

Пятый принцип касается «поисков источников вдохновения для россиян». По словам авторов документа, успех стран «Восточного партнерства» послужит хорошим примером и «вдохновит российский народ к поддержке демократии». Как считают депутаты, ЕС должен придать странам, подписавшим Соглашение об ассоциации с ЕС, новый импульс европейской интеграции с целью сохранения их мотивации к реформам.

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Таким образом, России предлагается встать в один ряд с Украиной, Грузией и некоторыми другими странами бывшего СССР, которые не демонстрируют каких-либо значимых успехов в области экономики и реальной демократии. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты и политики.

«Если перевести этот документ на простой русский язык, то требования евродепутатов выглядят так: смените режим; уберите политиков, которые нам не нравятся; поставьте политиков, которые нам нравятся; после этого мы будем с вами дружить на наших условиях», – считает член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов.

«В Европарламенте решили отказать народу России в праве самостоятельно определять, кто будет управлять страной, кто будет ее президентом и кто войдет в состав Госдумы. Такой документ с юридической точки зрения является попранием правовых норм, с точки зрения политики – глупостью, а с точки зрения здравого смысла – бредом», – подчеркнул парламентарий.

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«Что касается интонаций, звучащих в документе, то не совсем понятно, на какой политический опыт они опираются. Возможно на украинский? Но Россия – это Россия, у нас свое место в Европе и в мире. Разговаривать с нами в таком тоне абсурдно и недальновидно. Если они хотят и дальше портить с нами отношения – пожалуйста, это их право», – сказал депутат.

«При этом предложения относительно упрощения визового режима и инвестиций выглядят пошлыми и старомодными. В европейском политическом сленге это называется conditionality, то есть выдвижение условий, а в случае их выполнения они якобы готовы обеспечить general goods – некие блага. Но никакие conditionality с Евросоюзом невозможны, потому что они пытаются вести разговор с позиции силы. Я даже удивлен, что европейцы решили использовать эту давно отыгранную концепцию», – считает профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «В этом плане

Евросоюз остановился в своем политическом развитии на уровне 2013 года,

когда вел переговоры об ассоциации Украины и ЕС с Януковичем. Но я думаю, что тот же Боррель недавно получил настолько мощную оплеуху от Лаврова, что исполнительная власть ЕС не станет прислушиваться к Европарламенту. А что касается самого Европарламента – мы не зря ввели санкции против его главы Давида Сассоли. Он возглавляет деструктивную и русофобскую структуру, с которой не о чем вести диалог», – добавил Ткаченко.

«Кроме того, в этих пяти принципах содержатся явные противоречия. С одной стороны, они хотят защитить себя от несуществующего российского вмешательства. С другой стороны, буквально тут же предлагают вмешаться во внутренние дела России. Отдельного внимания заслуживает их желание организовать русскоязычный канал с круглосуточным вещанием. Им мало «Голоса Америки*», «Радио Свобода*», Deutsche Welle, BBC, Euronews, которые вещают на русском, и им хочется еще?» – задается вопросом член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«По сути, они жулики, которые делают вид, что они не жулики. Мы в свое время последовали их указаниям в обмен на «невиданную помощь», но это обернулось для нас плачевными результатами.

В 90-е «помощь» закончилась небольшими кредитами, которые мы кое-как отдали. История со «стратегическим партнерством» также закончилась ничем. Много говорили про безвиз, но тоже ничего не вышло. Москва предлагала сделать так, чтобы родившиеся после падения Берлинской стены могли ездить по всей Европе без виз. Но они не согласились и решили нас поучать основам демократии», – напоминает сенатор.

«То есть все предложенное в этих пяти принципах уже неоднократно звучало и обсуждалось на самых разных уровнях. Только раньше евродепутаты были более профессиональными, а сейчас они обмельчали. Поэтому пока там не сменится политический класс, пока местные депутаты не начнут исходить из объективной реальности и не откажутся от догмата о том, что они самые умные – подобные инициативы будут исходить вновь и вновь. Нам лишь остается укреплять свое законодательство и систему ПВО, чтобы они под Москву не прислали свои «демократические» бомбардировщики», – резюмировал Климов.

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