Политолог: Старая Европа не доверяет обвинениям Чехии и Болгарии в адрес России

«В Европе не все доверяют версиям событий, которые озвучили Прага и София. Это дает надежду на то, что диалог между Россией и ЕС будет продолжаться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что все государства – члены Евросоюза решили не обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией.

«С одной стороны, в ЕС исходят из того, что это не Европа должна менять свое отношение к Москве, а наоборот – Москва должна как-то скорректировать свою политику, чтобы она вызывала меньше раздражения в европейских столицах», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По словам эксперта, «таким образом в Евросоюзе считают, что мяч находится на российской стороне поля». «Москва должна изменить свое поведение для того, чтобы вернуться к серьезному содержательному диалогу с Брюсселем. Имеется в виду более гибкая линия Кремля на украинском направлении, а также отказ России от того, что воспринимается как вмешательство во внутренние дела европейских стран – поддержка популистских прав радикальных партий в основных европейских странах. Возможно, от России также ожидают подвижек в региональных конфликтах в Сирии и Ливии», – поясняет Кортунов.

С другой стороны, есть и позитивный момент в риторике лидеров ЕС. «Основные страны – члены Евросоюза, по крайней мере, старая Европа, не считают, что неприятные инциденты между Россией, Чехией и Болгарией являются основанием для того, чтобы менять общие подходы альянса», – убежден политолог.

«Вероятно, – полагает Кортунов, – не все доверяют версиям событий, которые официально озвучены в Праге и Софии. Эти эпизоды не произвели такого эффекта, как инцидент в Солсбери. Здесь европейская солидарность оказалась достаточно ограниченной. Призывы, особенно со стороны Чехии, выслать хотя бы по одному дипломату, пока не произвели серьезного эффекта в большинстве столиц ЕС».

«Это дает надежду на то, что диалог продолжится, тем более что сейчас председателем Европейского союза является Португалия. В целом она традиционно благожелательно относится к России», – заключил собеседник.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства – члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.

В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, «расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», поэтому «в ЕС решили не обострять отношения с Россией».

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