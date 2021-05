Совет ЕС поручил Боррелю представить в ноябре проект военной концепции Евросоюза Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией 10 мая 2021, 18:56

Фото: JOHN THYS/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Все государства-члены Евросоюза согласны, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил в глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС. При этом, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией. Отношения с Россией будет рассмотрены на саммите ЕС 25 мая. Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи заявил, что ЕС призывает Россию «сойти с пути эскалации». «Самое главное, что ЕС остается сплоченным. Мы еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации. Мы готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает», – сказал он. Ранее в понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии.

Прояснилась ситуация с изъятым США в Аравийском море «российским оружием» 9 мая 2021, 22:16 Текст: Антон Антонов

Оружие российского и китайского производства, изъятое США в Аравийском море, направлялось из Ирана в Йемен, сообщили американские военные источники. Предварительные результаты расследования свидетельствуют, что оружие предназначалось для мятежников-хуситов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Напомним, пятый флот ВМС США заявил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов пояснил, что речь идет о старых советских и китайских образцах вооружений. Чехия назвала размер компенсации за взрывы во Врбетице 9 мая 2021, 20:26 Текст: Алексей Дегтярев

Чехия решила потребовать у России порядка 1 млрд крон (свыше 47 млн долларов или почти 350 млн рублей) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. «В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ [получить средства] – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – заявила Шиллер, передает «Чешское телевидение». Она признала, что шансы получить эти деньги от России малы. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака. США задумались о размещении войск в Узбекистане и Таджикистане 10 мая 2021, 06:57

Фото: Robyn Haake/Planetpix/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские войска из Афганистана могут перебросить в страны Средней Азии, сообщают источники. Wall Street Journal пишет, что США нужны базы не только для военных, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы сдерживать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). В правительстве США и Пентагоне рассказали, что рассматриваются варианты размещения войск в соседних с Афганистаном странах Средней Азии, государствах Персидского Залива и на отдельных кораблях ВМС, передает РИА «Новости». В частности, некоторые чиновники из Белого дома и Пентагона полагают, что лучшими вариантами стали бы Узбекистан и Таджикистан, но разместить там войска США, по словам источников, трудно из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая. По словам источников газеты, сами Узбекистан и Таджикистан не хотят распространения насилия и их это беспокоит. Несмотря на ухудшение отношений США с Россией и Китаем, страны, как утверждают официальные лица США и ряда других государств, разделяют заинтересованность в стабильности в регионе. Страны Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, утверждает газета. Пока запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии не было. В обсуждении участвуют Пентагон, Белый дом и Госдеп. У США прежде были базы в Узбекистане и Киргизии, но в итоге американские военные их покинули. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Глава минздрава Омской области найден живым 10 мая 2021, 11:48

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района, найден живым, сообщает пресс-служба правительства региона. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что Мураховский «сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал». Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, после перерыва на ночь из-за плохой погоды. В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области. Развод Гейтсов связали с педофилом-финансистом Эпштейном 10 мая 2021, 06:36

Фото: Anthony Bolante/Reuters

Текст: Антон Антонов

СМИ стали известны подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса и его теперь уже бывшей супруги Мелинды Гейтс. Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы сообщает, что Мелинда Гейтс как минимум с 2019 года обсуждала с адвокатами вопрос развода, причем обратилась сразу в несколько юридических фирм, передает РИА «Новости». Сами бывшие супруги не называют причину развода, но источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними. После сообщений СМИ о встречах Гейтса с Эпштейном Мелинда Гейтс не раз общалась с консультантами, свидетельствуют документы. Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой. В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США 10 мая 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости». По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Москвичей предупредили о наступлении «новой климатической эпохи» 10 мая 2021, 08:14 Текст: Алина Назарова

Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в Москве наступила «другая климатическая эпоха», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета. «Вот такие климатические качели – холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания», – рассказал Тишковец газете «Вечерняя Москва». Синоптик прогнозирует, что в конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается. «Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла», – уточнил специалист. Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать «никой жары или сваливания в очередную яму арктического холода». При этом 8 мая в Москве выпало рекордное количество осадков – 78% месячной нормы. «Российских» хакеров заподозрили в создании ЧС в США 10 мая 2021, 04:59

Фото: Reuters/Youtube

Текст: Антон Антонов

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. СМИ утверждают, что хакеры якобы могут быть связаны с Россией. Как сообщило министерство транспорта США, ЧС возникла «в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», в число которых входят Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других. В воскресенье Colonial Pipelines сообщила, что отключены основные линии транспортировки топлива, но начали работать несколько более мелких. New York Times пишет, что на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней, передает РИА «Новости». CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности, утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией, передает ТАСС. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран. Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили источники телеканала NBC News. Как они утверждают, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках «преступной схемы». Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. Американцы не смогли ответить на простые вопросы о Второй мировой войне 9 мая 2021, 21:22 Текст: Алексей Дегтярев

Блогер Глеб Маврин, живущий в Лос-Анджелесе, расспросил жителей Соединенных Штатов о Второй мировой, но они не смогли дать правильные ответы на его вопросы. «Это сражение между Россией и США? Я не помню», – сказал один из опрошенных блогером. Видео с опросом опубликовано на YouTube-канале Маврина. Он рассказал собеседникам факты о войне, а также о праздновании Дня Победы. Опрошенные им американцы сравнили 9 Мая с Днем независимости в США. «Об этом написано в книжках, но мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным», – сказал один из собеседников. Другие опрошенные также признались, что ничего не знают об этой войне, один из них спросил, правда ли Германия участвовала во Второй мировой. Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии 9 мая 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

После высадки на эстонском аэродроме Нурмси 10 американских десантников получили травмы, их доставили в местные больницы, сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор. «Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», – заявил Нейлор, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются в больнице после легких травм ног. Высадка проходила в ночь на 8 мая, в ней участвовали несколько сотен десантников, ее проводили в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В общей сложности в высадке участвовали свыше 700 американских военнослужащих. Напомним, в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Эстонии проходят военные учения НАТО, которые являются лишь частью общих военных приготовлений страны, они серьезно нагрузили эстонскую экономику. Стрингера Ruptly избили на Украине 10 мая 2021, 02:29

Фото: Ruptly/Youtube

Текст: Антон Антонов

На Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram она заявила, что сейчас на Украине «смертельно опасно работать на новостное агентство, имеющее отношение к России». «Особенно в День Победы», – добавила Симоньян. Напомним, нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Украинцы возмутились поступком показавшего ветерану нацистское приветствие подростка 9 мая 2021, 20:05

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинцы в соцсетях потребовали жестче наказать несовершеннолетнего националиста, который встретил проходившего мимо него ветерана нацистским приветствием. Подросток в Киеве у парка Вечной Славы продемонстрировал ветерану нацистское приветствие, полиция первоначально ничего не предпринимала в отношении него, но позже личность нарушителя установили и составили на него протокол о мелком хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Нарушителем оказался 16-летний местный житель. В соцсетях поведение несовершеннолетнего возмутило пользователей, также они выразили несогласие наказанием за проступок. «Это слишком мягкая реакция на подобные поступки», – отметила Нина Сподобаева из Кривого Рога. «Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь», – добавила Тамара Смаженюк из Винницы. Телеведущий Максим Назаров после происшествия раскритиковал президента Владимира Зеленского за недостаточную борьбу с нацизмом в стране. «Господин президент Владимир Зеленский, вы можете записать еще 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто вам не верит сегодня и не поверит завтра», – заявил журналист. Депутат Рады Максим Бужанский обвинил полицию в бездействии, он подчеркнул, что отсутствие реакции на нарушение закона является нарушением закона. Общественный деятель Александр Скубченко, в свою очередь, отметил, что в посленее время в стране «советская символика вызывает намного больше сопротивления, нежели символы нацизма». «Огромное количество цветов у монументов Победы, масса людей в городах страны. И на этом фоне – чувствующие себя при Зеленском победителями нацисты. За символику Победы – до пяти лет тюрьмы, за нацистскую – админпротокол», – указал он. Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Главы МИД Германии и Словакии высказались за развитие отношений с Россией 10 мая 2021, 10:38 Текст: Алина Назарова

Министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Так, Маас указал, что Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, но готов при этом к диалогу. «Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств». Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», – сказал Маас, передает РИА «Новости». В свою очередь Корчок заявил, что Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. «Ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», – сказал Корчок. Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются, передает ТАСС. «Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим (в ходе заседания) и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются», – сказал он. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против Москвы или новых дипломатических шагах. Согласно официальной программе встречи, отношения с Москвой станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи. Военные во Франции поддержали заявивших об угрозе распада страны генералов 10 мая 2021, 04:30

Фото: Juergen Hasenkopf/

imagebroker.net/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции. Имена авторов письма не называются. В письме осуждаются нападки властей Франции на генералов: «К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех – любовь к своей стране». Авторы письма отмечают, что не так давно стали профессиональными военными, но не желают молчать, поскольку «видят насилие в городах и деревнях» Франции. По их словам, «ненависть к Франции и ее истории становится нормой», а в стране «уже тлеет гражданская война». В письме призывают «действовать», поскольку «речь идет о выживании» Франции, передает ТАСС. Открытое письмо по состоянию на 3.15 мск поддержало около 45 тыс. человек, передает РИА «Новости». Напомним, Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут. Против участников мероприятий по случаю 9 Мая на Украине открыто 13 уголовных дел 10 мая 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

В отношении участников мероприятий, приуроченных к отмечаемому на Украине Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, открыто 13 уголовных дел, сообщила полиция страны. Также составлено 22 административных протокола. Полиция сообщает, что в более чем 700 мероприятиях участвовало свыше 54 тыс. человек. При этом полиция получила сообщения о 61 возможном нарушении, большинство из которых «касалось использования запрещенной символики», передает ТАСС. Открыто 11 уголовных дел из-за запрещенной символики, еще два – по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти. Восемь административных протоколов составлены за мелкое хулиганство, пять – за использование георгиевской ленточки, пять – за неповиновение требованию полицейского, четыре – за нарушение правил карантина. В частности, в Одессе пять человек были доставлены в районные отделы полиции, как утверждается, за участие в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов в ходе акции «Бессмертный полк». В Сумской области внимание полиции привлек плакат с советской символикой. В Николаеве уголовное дело возбудили в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг. Напомним, на Украине 9 мая объявили не Днем победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.