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ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
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Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стан блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
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Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией
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Все государства-члены Евросоюза согласны, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил в глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.
При этом, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией. Отношения с Россией будет рассмотрены на саммите ЕС 25 мая.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи заявил, что ЕС призывает Россию «сойти с пути эскалации». «Самое главное, что ЕС остается сплоченным. Мы еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации. Мы готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает», – сказал он.
Ранее в понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии.
Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела»
Никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела», для мира Украине необходима сильная и боеспособная армия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».
«Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она (армия - ред.) является залогом стабильности, гарантией покоя и того, что ни у кого не возникнет мысль что-то забрать у нашей страны легко и без единого выстрела», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, эскалации конфликта на Украине не будет, поскольку мир не готов к войне. Также украинский лидер заявил, что за последний месяц напряжение в регионе уменьшилось. «Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц – это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», – отметил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что в Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, это является результатом общих усилий партнеров.
«Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке», – сказал президент, отметив, что в Донбассе есть другие «провокационные» обстрелы.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
Суд в Киеве разрешил правительству изменить написание российских фамилий
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Апелляционный административный суд в Киеве признал законным украинское правописание в новой редакции, удовлетворив апелляционную жалобу министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания! То есть апелляцию кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворили», – говорится в сообщении минюста в Facebook.
Новая редакция украинского правописания, в частности, обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В частности, окончание «ой» заменить на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.
В мае 2019 года правительство Украины утвердило новые правила, они начали применяться в июне того же года. Однако 28 января Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление кабмина. Позже минюст страны оспорил данное решение.
На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России
Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.
В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.
Немецкий эксперт объяснил решение ЕС не обострять отношения с Россией
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«Расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о нежелании обострять напряженность в отношениях с Россией.
«В Европе российская проблематика не уходит с повестки дня, но на вопросы взаимоотношений с Москвой сейчас есть две точки зрения. С одной стороны, восточноевропейские страны и частично западные европейцы, например, партия «Зеленые» в Германии, выступают за очень жесткий диалог с Россией. С другой стороны, есть более благожелательно настроенная Западная Европа. От ее лица говорит и Жозеп Боррель», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, глава дипломатии ЕС трезво понимает, что конфликт с Россией просто так не остановить, учитывая, что Москва не станет сдавать свои позиции и не вернется к евроатлантизму, как это было в 90-е годы. «Напротив, Россия сама наращивает мускулы и начинает постепенно отходить от сотрудничества с Евросоюзом. Но для Западной Европы такой сценарий тоже неприемлем, поскольку европейцы не хотят терять Россию. Расхождения, конечно, серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну. Зачем? Из-за чего? Из-за разных ценностей? Это смешно», – считает собеседник.
Рар отметил, что сейчас острота противоречий порой доходит до абсурда и привел в пример «борьбу с вакцинами». «ЕС не спешит признавать безопасность тех, кто привит российской вакциной. Означает ли это, что они будут ограничивать въезд для российских граждан? Это безумие. Но если так произойдет, то и Россия ответит зеркально. В таком случае между Европой и Россией вновь опустится железный занавес. Хорошо, что в Евросоюзе еще есть светлые головы, которые понимают, что этого нельзя допустить», – пояснил политолог.
Что касается заявлений главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Россия должна «сойти с пути эскалации», то в данном случае Берлин просто пытается обвинить Москву в провоцировании недавнего конфликта.
«По мнению правительства ФРГ, с Москвой можно вести диалог в том случае, если в России прекратится нарушение прав человека в их западном понимании. Но Москва расценивает это как вмешательство в свои внутренние дела. Из-за этого конфликт может стать еще более опасным, поэтому Боррель прав, когда призывает искать точки соприкосновения вопреки существующим противоречиям», – заключил Рар.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства – члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.
В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.
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Политолог: Старая Европа не доверяет обвинениям Чехии и Болгарии в адрес России
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«В Европе не все доверяют версиям событий, которые озвучили Прага и София. Это дает надежду на то, что диалог между Россией и ЕС будет продолжаться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что все государства – члены Евросоюза решили не обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией.
«С одной стороны, в ЕС исходят из того, что это не Европа должна менять свое отношение к Москве, а наоборот – Москва должна как-то скорректировать свою политику, чтобы она вызывала меньше раздражения в европейских столицах», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По словам эксперта, «таким образом в Евросоюзе считают, что мяч находится на российской стороне поля». «Москва должна изменить свое поведение для того, чтобы вернуться к серьезному содержательному диалогу с Брюсселем. Имеется в виду более гибкая линия Кремля на украинском направлении, а также отказ России от того, что воспринимается как вмешательство во внутренние дела европейских стран – поддержка популистских прав радикальных партий в основных европейских странах. Возможно, от России также ожидают подвижек в региональных конфликтах в Сирии и Ливии», – поясняет Кортунов.
С другой стороны, есть и позитивный момент в риторике лидеров ЕС. «Основные страны – члены Евросоюза, по крайней мере, старая Европа, не считают, что неприятные инциденты между Россией, Чехией и Болгарией являются основанием для того, чтобы менять общие подходы альянса», – убежден политолог.
«Вероятно, – полагает Кортунов, – не все доверяют версиям событий, которые официально озвучены в Праге и Софии. Эти эпизоды не произвели такого эффекта, как инцидент в Солсбери. Здесь европейская солидарность оказалась достаточно ограниченной. Призывы, особенно со стороны Чехии, выслать хотя бы по одному дипломату, пока не произвели серьезного эффекта в большинстве столиц ЕС».
«Это дает надежду на то, что диалог продолжится, тем более что сейчас председателем Европейского союза является Португалия. В целом она традиционно благожелательно относится к России», – заключил собеседник.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства – члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.
В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией.
По мнению немецкого политолога Александра Рара, «расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», поэтому «в ЕС решили не обострять отношения с Россией».
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Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
«Сегодня по результатам достаточно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», – цитирует ее ТАСС. Она отметила, что «никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет».
Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Медведчук находится на Украине.
«Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», – цитирует его РИА «Новости».
Во вторник Венедиктова написала в своем Facebook, что два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Медведчук заявил о готовности к аресту
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук у стен Генпрокуратуры заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
«Конечно, я готов [к аресту]. Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого [для ареста] нет никаких оснований», – передает его слова РИА «Новости».
Медведчук заявил, что виновным себя не считает. «То, что я слышал из СМИ, пока не вмещается в моем рассудке и понимании того, как это могло быть и почему сегодня есть какие-то основания для того, чтобы об этом говорить», – сказал он.
«Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины», – заявил глава партии.
В среду Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях. По его словам, ему не вручали никаких подозрений в совершении преступлений.
«Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых [президент Украины Владимир] Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему», – заявил он. Медведчук также рассказал, что был за пределами Киева, но вернулся после того, как узнал об обыске.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Главы МИД Германии и Словакии высказались за развитие отношений с Россией
Министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией.
Так, Маас указал, что Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, но готов при этом к диалогу. «Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств». Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», – сказал Маас, передает РИА «Новости».
В свою очередь Корчок заявил, что Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. «Ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», – сказал Корчок.
Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются, передает ТАСС.
«Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим (в ходе заседания) и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются», – сказал он.
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против Москвы или новых дипломатических шагах.
Согласно официальной программе встречи, отношения с Москвой станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи.
В Киеве начались обыски в доме Медведчука
Украинские правоохранители проводят обыски в доме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киеве, сообщили СМИ.
По информации украинского издания «Зеркало недели», обыски проходят в доме на улице Монтажников в Киеве. Отмечается, что здесь Медведчук временно проживает со своей семьей, пока в его основном доме проходит ремонт.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Следствие заподозрило Медведчука в передаче секретных данных в Россию
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что, по мнению следствия, «Медведчук как организатор противоправной деятельности» вел подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере.
Во вторник Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Савченко пожаловалась на низкую «стоимость» украинцев в Европе
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Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе «оценивают» очень дешево, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Ситуация катастрофическая... Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», – передает слова Савченко РИА «Новости».
Как считает экс-депутат Верховной рады, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нолем», то так будет и во всем мире.
При этом, по словам Савченко, такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции. «Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», – рассказала она.
Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.
«То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. – прим. ВЗГЛЯД), тем больше там понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», – добавила экс-депутат.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около 9 млн украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
Ранее Савченко обвинила власти Украины в обмане участников конфликта в Донбассе.
Двух депутатов Рады заподозрили в госизмене
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Два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, имена подозреваемых не уточняются.
«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», – написала она в Facebook.
Она уточнила, что у следствия и прокурора было достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых.
«Народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей», – написала Венедиктова.
При этом агентство «РБК-Украина» пишет, что подозреваемыми в госизмене стали глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак. СМИ ссылается на источник в правоохранительных органах.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Украинцы назвали игрока «Зенита» сепаратистом за поздравление с Днем Победы
Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который сейчас играет за петербургский «Зенит», опубликовал поздравление с Днем Победы, что вызвало гнев некоторых пользователей соцсетей.
Ракицкий заявил в Instagram, что «много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать», и «совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность». Футболист считает, что «в наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить», необходимо «чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину». «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – заявил он.
Большинство подписчиков из России и с Украины поддержали Ракицкого и тоже поздравили его с праздником, но некоторые украинские пользователи раскритиковали Ракицкого. Так, kavun_tv назвал спортсмена сепаратистом, а den_kulida_neofficial написал, что футболист «за миллионы забыл и родину, и честь», передает РИА «Новости».
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В 2019 году глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал Ракицкого за переход из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Представитель киевского «Динамо» призвал порадоваться «экономии», ведь «бешеную зарплату» Ракицкому теперь будут платить «не украинскими, а вражескими деньгами».
В Кремле следят за ситуацией с преследованием Медведчука
Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук – пророссийский политик, и будет ли Россия оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования, передает РИА «Новости».
«Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношении многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией», – уточнил Песков.
По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует «достаточно большому количеству украинцев».
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.