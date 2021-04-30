Пушков: Назначение Нуланд в Госдеп – это акт эскалации со стороны США

«У Нуланд негативный багаж отношений с Россией. Поэтому не вижу ничего позитивного в ее назначении для наших отношений с США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя утверждение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

«Назначение Виктории Нуланд в Госдеп подтверждает линию администрации главы США Джо Байдена на конфронтацию с Россией. У нее очень негативный багаж отношений с нашей страной и инициатив, направленных против России», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Такие политики, как Нуланд, сотрудничеством не занимаются, – подчеркнул собеседник. – Она сторонница жесткого курса по отношению к России. Это политическая фигура, созданная для конфронтации. Поэтому ее назначение опровергает вашингтонскую риторику относительно того, что они не хотят эскалации с Москвой. Само назначение Нуланд – это уже акт эскалации».

«Виктория Нуланд специализируется на поддержке оранжевых революций», – напомнил Пушков. – Это мы видели по опыту Украины. Думаю, она будет работать в том же духе на белорусском и молдавском направлениях. Поэтому я не вижу в ее назначении ничего позитивного для наших отношений с США».

Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Кандидатура принята единогласно.

В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «для Нуланд стабильная и развивающаяся Россия – это кошмар, поэтому она добавит нам хлопот».

Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.

При этом в 2019 году Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.

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