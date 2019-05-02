Нуланд предложила подготовить «болезненные санкции» против России

Бывший официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на тему «Противодействие возрождающейся России», сообщают СМИ.

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России. По словам Нуланд, нельзя ждать, «пока преступление свершится, чтобы потом обсуждать, какие у него могут быть последствия», пишет Forbes.

Она призвала «усилить давление в военной сфере, где Россия все больше полагается на ядерное оружие и вкладывает средства в разработку гиперзвукового оружия и кибероружия». Нуланд безосновательно обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Она призвала к развертыванию ПРО США в Европе и усилению «учений войск США и НАТО в Балтийском и Черном морях».

По мнению Нуланд, «в противостоянии России» США не хватает «лидерства, единства и постоянства» в построении отношений с Москвой, такая позиция США приводит к «разобщению союзников».

Нуланд призвала «усилить давление на Москву», а в качестве «пряника» – построить «серьезный и устойчивый диалог с Москвой». В частности, речь идет о «предложении снятия санкций и перспективе даже, возможно, сотрудничества».

Она считает, что Россию не следует считать «заклятым врагом», но нужно «проверить, насколько Путин действительно хочет улучшить отношения». По мнению Нуланд, США, возможно, придется готовиться к «долгой игре, которая переживет Путина».

Также она призвала «разговаривать напрямую с гражданами России», которые, по ее мнению, «устали от того, что их власти занимаются Украиной, Сирией и новым оружием».

Напомним, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не демонстрирует готовности выстраивать отношения с Москвой на равноправной основе, попытки найти общий язык не находят у американской стороны понимания.

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