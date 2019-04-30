Антонов констатировал неготовность США к равноправным отношениям с Россией

Вашингтон не демонстрирует готовности выстраивать отношения с Москвой на равноправной основе, попытки найти общий язык не находят у американской стороны понимания, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов во время выступления в одном из корпусов Пенсильванского университета.

Дипломат подчеркнул, что «в Москве всегда исходили из того, что в вопросах поддержания мира Россия и США могут и должны находить общий язык», передает ТАСС.

Посол констатировал наличие «серьезных разногласий» между Россией и США, являющимися крупнейшими ядерными державами. «Вот почему следует действовать взвешенно, делать ставку на поиск взаимопонимания и компромиссов, смягчая противоречия и избегая конфронтации», – указал Антонов.

При этом он отметил, что готовность России к честному и профессиональному разговору по любым спорным вопросам не находит в США позитивного отклика.

«Более того, Россия определена в качестве «противника» в некоторых законах и доктринальных документах США. Ощущение таково, что с помощью санкций, информационных атак, попыток изолировать Россию некоторые политики хотят заставить нас капитулировать и отказаться от национальных интересов», – заявил посол.

«В тяжелые для моей страны 90-е годы прошлого столетия мы избыточно доверились внешнему миру, рассчитывали на помощь и готовность других стран вместе строить единую и неделимую безопасность, где не будет сильных и слабых, избранных и отверженных, где каждый будет иметь одинаковые права и обязательства», – напомнил российский дипломат.

«Но возобладал победно-патерналистский подход. Стремление строить отношения с нами не как с равноправными членами мирового сообщества, а в зависимости от того, в какой мере мы готовы перестраивать по западному образцу и подобию внутреннюю жизнь и следовать в фарватере США во внешних делах», – подчеркнул Антонов.

Он считает удачным мнение на этот счет, высказанное американским писателем и журналистом Крисом Кантаном из Сан-Франциско: «Глобалисты заманили медведя в ловушку в 1991 году, когда распался СССР. Однако вместо того, чтобы подружиться с медведем, они загнали его в клетку, а затем морили голодом, пытали и унижали в течение следующих восьми лет. Именно после этого медведь разорвал клетку и показал силу».

«Мы и впредь будем проявлять должную заботу об укреплении нашего суверенитета», – пообещал российский посол.

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