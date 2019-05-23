Нуланд не пустили в Россию

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.

Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса, сообщает «Коммерсант».

Издание уточняет, что имя Виктории Нуланд действительно было указано в списке участников форума, но до Москвы она не добралась, так как не смогла получить российскую визу.

В МИД России сообщили, что Нуланд внесена в российский черный список, составленный в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении российских официальных лиц.

В министерстве также уточнили, что в отличие от американского черного списка российский в полном объеме не публиковался, поэтому о запрете въезда на территорию России некоторые граждане США иногда узнают уже после подачи документов на визу.

Напомним, критическое отношение к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в формировании политики США на постсоветском пространстве. Особую известность она приобрела после того, как лично посетила Майдан, где раздала участникам манифестаций сэндвичи.

Она также выступала за санкции в отношении России. Так, в начале мая 2019 года Нуланд призывала усилить давление в военной сфере.