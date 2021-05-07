США проверили Зеленского на покорность

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НОВОСТЬ ЧАСА

Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами

7 мая, пятница  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

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Что могут обсудить Путин и Зеленский

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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами
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    Зеленский получил от Блинкена заверения в солидарности, но не более того    7 мая 2021, 16:01
    Фото: Efrem Lukatsky/REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    «Визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома». Такими словами политологи описывают результаты поездки госсекретаря США в Киев. Что же получил президент Украины от Вашингтона в ответ?

    Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины», – написал глава Госдепа в пятницу в Twitter.

    Вояж Блинкена на Украину занял около суток. За это время глава Госдепа успел переговорить с главами фракций Верховной рады, с руководителем киевской дипломатии Дмитрием Кулебой, провел переговоры с президентом Зеленским и премьером Дмитрием Шмыгалем, и наконец поговорил с руководителем неканоничной «Православной церкви Украины» Епифанием. Блинкена сопровождала Виктория Нуланд, которая на днях получила пост замглавы Госдепартамента по политическим делам. Напомним, что в президентство Барака Обамы Нуланд была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии – и в этом качестве более чем активно проявила себя во время Евромайдана 2013-2014 годов.

    По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе. «Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на Россию, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию», – подчеркнул министр.

    Но если исходить из тех заявлений, которые американские гости сделали во время визита, то никаких конкретных обещаний Киеву сделано не было. Напомним, что ранее, в апреле, украинское руководство озвучивало просьбу к Вашингтону – американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». Киевские власти заявляли, что США уже решили выделить Киеву сумму в несколько миллионов долларов на «противодействие российской агрессии». Президент Зеленский сообщил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.

    Более того, 21 апреля в Госдепартаменте пообещали, что Соединенные Штаты поставят Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Сам Блинкен, впрочем, на вопрос о возможности передачи Киеву американских вооружений ответил дипломатично: пообещал изучить «любой запрос» Киева.

    Судя по отчету на сайте президента Украины, по итогам встречи с главой Госдепа не было дано (во всяком случае, публично) никаких гарантий поставок американкого оружия для ВСУ и никакой практической помощи для приближения вступления Украины в НАТО. Зеленский лишь «затронул вопрос» о поддержке со стороны США стремления Украины получить План действий по членству в Североатлантическом альянсе – и не уточняется, ответил ли Блинкен. Украинскому президенту сообщили также о том, что США не заинтересованы в проекте «Северный поток – 2», заверили в неизменной поддержке территориальной целостности и выразили обеспокоенность по поводу «наибольшей с 2014 года концентрации российских войск у границ Украины».

    В экспертной среде полагают, что приезд высших руководителей Госдепа в Киев был адресован не столько украинскому руководству, сколько, во-первых – Москве, и во-вторых – союзникам США в Европе. Еще накануне вояжа тандема Блинкена – Нуланд в Киев американская пресса отмечала: визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.

    Схожего мнения придерживается и киевский политолог, глава украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Вопросы Украины рассматриваются Соединенными Штатами только в контексте отношений с Россией. Какие-то стратегические подвижки США в отношениях с Украиной возможны только после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

    Безусловно, Киев пытался максимально использовать приезд высоких гостей для повышения своего реноме, добавил эксперт. «Рабочий визит Блинкена был раздут до эпохального уровня, о чем говорят перекрытые дороги и личное прибытие Кулебы встречать американского коллегу. Увы, это украинская реальность», – заметил собеседник.

    По словам Золотарева, доходило до смешного. Во фракции «Европейская солидарность», которой руководит экс-президент Петр Порошенко, попытались использовать фотографию 2015 года и выдать тогдашнюю встречу Порошенко с Блинкеном за вчерашнюю, рассказать, что Блинкен в первую очередь встретился с ним. «Хотя госсекретарь США переговорил с бывшим президентом среди прочих лидеров парламентских фракций», – заметил политолог. На деле же

    общение Блинкена с украинскими элитами выглядело как инспекционная поездка,

    подчеркнул киевский политолог. «Ознакомились с положением дел на местах, напомнили о позиции Вашингтона по реформе энергосистемы Украины, по земельным вопросам, по судебной реформе – расставили эти маячки и отбыли восвояси», – пояснил Золотарев. Блинкен в числе прочего напомнил украинским партнерам о необходимости разобраться с внутренними угрозами – коррупцией и олигархами.

    Визит продемонстрировал, что украинскому руководству не удалось реализовать все свои «хотелки», в свою очередь констатировал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Так, по поводу получения Украиной статуса кандидата в члены НАТО действительно были сказаны лишь общие слова. По визиту Байдена в Киев, в том числе на конференцию «Крымской платформы», которую украинцы с такой помпой создают, было сказано, что сейчас не время, пандемия коронавируса пока не закончилась, – перечислил эксперт. – Кроме того, по траншу Международного валютного фонда, который все задерживается, разговора вообще не было. Но все время говорилось о том, что надо проводить реформы, было поставлено на вид, что ведется недостаточная борьба с олигархами». При всех заверениях в поддержке Киева США так и не назначили ответственного по украинскому направлению вместо ушедшего в отставку Курта Волкера, указал Жарихин.

    С другой стороны, полагает эксперт, визит действительно выглядит инспекторской поездкой. «Визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома. На примере конфликта с назначением руководителя Нафтогаза Украины Киеву было четко сказано, что даже по таким вроде бы сугубо внутриукраинским вопросам он должен выполнять распоряжения со стороны Соединенных Штатов, а не заниматься самодеятельностью», – указал эксперт.

    При соблюдении этих условий

    Зеленскому простят попытку занять нейтральную позицию в недавней борьбе между Байденом и Дональдом Трампом

    в ходе избирательной кампании, отметил Жарихин.

    Настоящей демонстрацией поддержки со стороны США был бы пятиминутный визит Зеленского в Белый дом, заметил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Украинский президент прилетел бы туда хоть ночью, – полагает сенатор. – Представляете, президент Байден принимает бывшего комика и говорит по бумажке несколько слов. Это произвело бы более серьезный эффект».

    «А так все это похоже на внутренние американские дела, которые делаются на украинской грядке», – выдвинул предположение сенатор Климов. Возможно, заметил он, глава Госдепа курировал «перепрятывание улик коррупционных сделок семьи Байдена» на Украине. Собеседник связал визит с недавним обыском у адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. «Это в том числе связано с коррупционным скандалом вокруг семейства Байдена и попыткой каким-то образом привести Трампа к уголовному наказанию. А поскольку в этой истории, в этом «Киевгейте», многое связано с Украиной, то тут действительно был мотив что-то сделать на месте. Все остальное можно было решить по телефону», – выдвинул предположение сенатор.

    Другой версией визита сенатор назвал желание Блинкена поискать на «своей исторической родине» некоторые аргументы, «которые усиливали бы его позиции в Вашингтоне». «Блинкен и его команда – это не совсем то же самое, что Байден и его команда. У них идет какая-то внутривидовая состязательность», – пояснил парламентарий.

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