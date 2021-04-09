Слабость Зеленского ведет к новой войне

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НОВОСТЬ ЧАСА

ФСБ предотвратила теракт в Крыму

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Главные мировые русофобы послали Зеленскому опасные сигналы

Зеленский демонстративно появился среди своих войск в бронежилете president.gov.ua
«Начало боевых действий станет началом конца Украины». Это откровенное заявление по поводу обострения обстановки в Донбассе сделал замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Недвусмысленный сигнал послан Москвой не только Киеву, но и двум группам стран Запада, которые явно разошлись в своих оценках действий Украины в Донбассе. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Слабость Зеленского ведет к новой войне

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой. Подробности...

Вакцинация в Европе перетекла в скандал

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Жители Донецка надеются на мир

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. Подробности...
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Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Украине новая война

Лукашенко открыл фронт против Польши

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
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Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
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Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
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  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

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    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила теракт в Крыму
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    Глеб Простаков

    Слабость Зеленского ведет к новой войне

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		9 апреля 2021, 11:52

    Относительно сильным президентом Зеленский был совсем недолго в промежутке между июлем 2019 года, когда триумфально были выиграны парламентские выборы, вручившие всю полноту власти горстке бывших и действующих шоуменов, и ноябрем 2020 года, когда состоялись президентские выборы в США. В этот короткий промежуток времени Зеленский мог позволить себе отправить в отставку правительство «грантоедов» Алексея Гончарука и заигрывать с олигархами, которые в условиях внешнеполитической неразберихи постепенно возвращали страну себе.

    Казалось бы, был найден вариант, при котором остаются довольными все. Внешняя политика Украины и макроэкономические решения передаются на аутсорсинг западной «семипосольщине» во главе с США, вопросы насущные (отраслевое регулирование, тарифы и прочие темы, связанные с деньгами) остаются на откуп местным «техасцам». Но эта схема могла работать только в условиях относительного мира. Тогда как Запад, исчерпавший ресурс «безопасных» санкций, теперь все чаще требует от Киева выполнения его главной функции – быть раздражителем для Москвы.

    Джо Байден выдержал болезненную для Зеленского трехмесячную паузу, прежде чем поднять трубку и позвонить. Для того, чтобы добиться-таки этого звонка, команде украинского президента понадобилось приложить титанические усилия: начать вводить санкции против собственных граждан, включить репрессии против политических оппонентов плюс начать демонстративную переброску военной техники в сторону непризнанных ДНР и ЛНР.

    Усилия не оправдались. Звонок Байдена трудно назвать многообещающим – дежурная повестка и дежурные же заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский не получил желаемого, а именно: гарантий того, что западные партнеры не сольют его раньше, чем закончится президентский срок. При этом угроза большой войны заставила Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона пренебречь церемониями и обсуждать украинскую ситуацию с Владимиром Путиным без присутствия Зеленского. Германию и Францию можно понять – маленькая европейская война всегда содержит риск перерасти в большую.

    В условиях до предела обострившихся отношений с Москвой, Вашингтон хочет максимально повысить управляемость Украины. Сказано «на войну» – значит, на войну. Вашингтону некогда вступать в дискуссии с Зеленским, выслушивать аргументы о том, что он может, а что нет. Для этого Штатам нужно лишить Зеленского внутренней подпорки в лице местных олигархов, которые играют определяющую роль в политической жизни страны.

    Фото: ZUMA/ТАСС

    США начали последовательно отрезать Зеленскому пути к отступлению и внутри Украины, заставив его произносить слова про деолигархизацию. За словами должны последовать действия, в частности, от Зеленского ждут уголовных дел против человека, который и сделал его президентом – Игоря Коломойского.

    Командой Байдена явно движут эмоции, а не глубокое понимание политического процесса, который происходит на Украине. Действия Коломойского, который помогал команде Трампа дискредитировать Байдена делом нефтяной компании «Бурисма», раздражают новую администрацию, и та банально требует мести. Под ударом неожиданно оказался не только Коломойский, но и другие партнеры Зеленского, включая Рината Ахметова, чей центр бизнес-интересов находится на востоке Украины, в частности – в Мариуполе. Война в Донбассе невыгодна Ахметову и другим олигархам. Если Россия заступится за Донбасс, вряд она остановится на границах ДНР и ЛНР – в условиях открытого военного конфликта терять будет нечего и границу подвинут. Эмоции команды Байдена, которая пока стратегически не определилась, чего она хочет от Украины, но требует от нее любых действий, которые бы нервировали Москву, могут быть очень опасны. Об этом уже вовсю трубит консервативная американская пресса.

    Зеленский ускоренно теряет поддержку собственных граждан, а вместе с ней – и легитимность. В условиях ухудшения отношений с партнерами внутри страны, ему все сложнее удерживать парламентское большинство. Потеряв парламент, Зеленский потеряет и власть, ведь внеочередные парламентские выборы выбросят его партию «Слуга народа» на обочину политической сцены.

    Будучи ослабленным, Зеленский пребывает сразу в нескольких кризисах. Украина – на первом месте в Европе и на четвертом месте в мире по показателям смертности от коронавируса. Локдаун в Киеве, закрытие бизнесов раздражает горожан. При этом столица остается одним из немногих мест в обнищавшей стране, где еще можно найти работу. Кризис в энергетике рано или поздно приведет к блэкаутам. Более того, этот кризис ставит под вопрос стабильность финансовой системы страны, которая финансирует убытки государственных энергокомпаний и выплаты долгов «зеленой» генерации. Отсутствие внешней подпитки в виде кредитов МВФ и других международных институтов делает реальным бюджетный кризис со всеми вытекающими последствиями в виде бунта голодных бюджетников.

    В этой ситуации единственным выходом для Зеленского может оказаться «маленькая проигранная война». Если на Банковой решат, что терять уже нечего, пора сворачиваться и бежать на Запад с тем, что успели награбить за два последних года, безумное решение о наступлении на Донбасс таки может быть принято. Решение будет принято не с тем, чтобы выиграть войну (для этого нет военных предпосылок), а только с тем, чтобы спровоцировать вмешательство России, как это уже было в 2008 году во время грузинских событий. Как и в случае с Грузией, Запад не будет помогать Украине – интересы последней не в счет.

    Ситуация будет использована просто для того, чтобы в очередной раз рассорить Россию с ключевым странами ЕС – Германией и Францией, волевым решение остановить «Северный поток – 2» и ввести новые санкции. Проблема заключается в том, что по результатам этой рискованной игры на Востоке Европы может сформироваться совершенно иная картина, в которой проблема Донбасса будет решена сама собой, но будет создан новый, гораздо более широкий очаг нестабильности. И этим новым конфликтом будет уже очень трудно управлять.

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