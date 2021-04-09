Слабость Зеленского ведет к новой войне

Относительно сильным президентом Зеленский был совсем недолго в промежутке между июлем 2019 года, когда триумфально были выиграны парламентские выборы, вручившие всю полноту власти горстке бывших и действующих шоуменов, и ноябрем 2020 года, когда состоялись президентские выборы в США. В этот короткий промежуток времени Зеленский мог позволить себе отправить в отставку правительство «грантоедов» Алексея Гончарука и заигрывать с олигархами, которые в условиях внешнеполитической неразберихи постепенно возвращали страну себе.

Казалось бы, был найден вариант, при котором остаются довольными все. Внешняя политика Украины и макроэкономические решения передаются на аутсорсинг западной «семипосольщине» во главе с США, вопросы насущные (отраслевое регулирование, тарифы и прочие темы, связанные с деньгами) остаются на откуп местным «техасцам». Но эта схема могла работать только в условиях относительного мира. Тогда как Запад, исчерпавший ресурс «безопасных» санкций, теперь все чаще требует от Киева выполнения его главной функции – быть раздражителем для Москвы.

Джо Байден выдержал болезненную для Зеленского трехмесячную паузу, прежде чем поднять трубку и позвонить. Для того, чтобы добиться-таки этого звонка, команде украинского президента понадобилось приложить титанические усилия: начать вводить санкции против собственных граждан, включить репрессии против политических оппонентов плюс начать демонстративную переброску военной техники в сторону непризнанных ДНР и ЛНР.

Усилия не оправдались. Звонок Байдена трудно назвать многообещающим – дежурная повестка и дежурные же заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский не получил желаемого, а именно: гарантий того, что западные партнеры не сольют его раньше, чем закончится президентский срок. При этом угроза большой войны заставила Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона пренебречь церемониями и обсуждать украинскую ситуацию с Владимиром Путиным без присутствия Зеленского. Германию и Францию можно понять – маленькая европейская война всегда содержит риск перерасти в большую.

В условиях до предела обострившихся отношений с Москвой, Вашингтон хочет максимально повысить управляемость Украины. Сказано «на войну» – значит, на войну. Вашингтону некогда вступать в дискуссии с Зеленским, выслушивать аргументы о том, что он может, а что нет. Для этого Штатам нужно лишить Зеленского внутренней подпорки в лице местных олигархов, которые играют определяющую роль в политической жизни страны.

США начали последовательно отрезать Зеленскому пути к отступлению и внутри Украины, заставив его произносить слова про деолигархизацию. За словами должны последовать действия, в частности, от Зеленского ждут уголовных дел против человека, который и сделал его президентом – Игоря Коломойского.

Командой Байдена явно движут эмоции, а не глубокое понимание политического процесса, который происходит на Украине. Действия Коломойского, который помогал команде Трампа дискредитировать Байдена делом нефтяной компании «Бурисма», раздражают новую администрацию, и та банально требует мести. Под ударом неожиданно оказался не только Коломойский, но и другие партнеры Зеленского, включая Рината Ахметова, чей центр бизнес-интересов находится на востоке Украины, в частности – в Мариуполе. Война в Донбассе невыгодна Ахметову и другим олигархам. Если Россия заступится за Донбасс, вряд она остановится на границах ДНР и ЛНР – в условиях открытого военного конфликта терять будет нечего и границу подвинут. Эмоции команды Байдена, которая пока стратегически не определилась, чего она хочет от Украины, но требует от нее любых действий, которые бы нервировали Москву, могут быть очень опасны. Об этом уже вовсю трубит консервативная американская пресса.

Зеленский ускоренно теряет поддержку собственных граждан, а вместе с ней – и легитимность. В условиях ухудшения отношений с партнерами внутри страны, ему все сложнее удерживать парламентское большинство. Потеряв парламент, Зеленский потеряет и власть, ведь внеочередные парламентские выборы выбросят его партию «Слуга народа» на обочину политической сцены.

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Будучи ослабленным, Зеленский пребывает сразу в нескольких кризисах. Украина – на первом месте в Европе и на четвертом месте в мире по показателям смертности от коронавируса. Локдаун в Киеве, закрытие бизнесов раздражает горожан. При этом столица остается одним из немногих мест в обнищавшей стране, где еще можно найти работу. Кризис в энергетике рано или поздно приведет к блэкаутам. Более того, этот кризис ставит под вопрос стабильность финансовой системы страны, которая финансирует убытки государственных энергокомпаний и выплаты долгов «зеленой» генерации. Отсутствие внешней подпитки в виде кредитов МВФ и других международных институтов делает реальным бюджетный кризис со всеми вытекающими последствиями в виде бунта голодных бюджетников.

В этой ситуации единственным выходом для Зеленского может оказаться «маленькая проигранная война». Если на Банковой решат, что терять уже нечего, пора сворачиваться и бежать на Запад с тем, что успели награбить за два последних года, безумное решение о наступлении на Донбасс таки может быть принято. Решение будет принято не с тем, чтобы выиграть войну (для этого нет военных предпосылок), а только с тем, чтобы спровоцировать вмешательство России, как это уже было в 2008 году во время грузинских событий. Как и в случае с Грузией, Запад не будет помогать Украине – интересы последней не в счет.

Ситуация будет использована просто для того, чтобы в очередной раз рассорить Россию с ключевым странами ЕС – Германией и Францией, волевым решение остановить «Северный поток – 2» и ввести новые санкции. Проблема заключается в том, что по результатам этой рискованной игры на Востоке Европы может сформироваться совершенно иная картина, в которой проблема Донбасса будет решена сама собой, но будет создан новый, гораздо более широкий очаг нестабильности. И этим новым конфликтом будет уже очень трудно управлять.

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