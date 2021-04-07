За Владика кто-то обязательно должен ответить

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий

7 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
Разделы

США пугают желающих дать деньги России

Иностранные инвесторы ослабляют рубль Boris Roessler/DPA/ТАСС
Еще недавно иностранцы с большой охотой давали в долг российскому государству – тем более что это приносит им хороший доход. Однако внезапно статистика показала, что иностранные вложения в рублевый госдолг резко снижаются, капитал бежит из России. Чего же испугались иностранцы и чем это угрожает финансовому положению нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян пытается задобрить Россию и своих генералов

Сохранение контактов с Путиным может стать спасительным якорем для Пашиняна Михаил Климентьев/ТАСС
Армянский премьер Никол Пашинян снова прилетает в Москву – и на этот раз с целым букетом новостей, которые призваны создать положительный фон для его общения с президентом России. Это касается его отношения как к российскому оружию, так и к представителям армянского генералитета. Почему риторика Пашиняна внезапно так изменилась? Подробности...
Перейти в раздел…

Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны кадр из видео
И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев порвал с Минском в угоду Вашингтону

Украина торпедирует Минские соглашения очередной антибелорусской выходкой REUTERS/Vasily Fedosenko
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

За Владика кто-то обязательно должен ответить

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В заасфальтированном дворе осталось небольшое углубление – можно накрыть ладонью. Рядом асфальт в радиусе полуметра словно рябой – густо легли осколки. Это было взрывное устройство небольшой мощности. Ровно настолько, чтобы убить одного человека. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Собчак попала под власть маньяка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Съемочная группа, похоже, не знала, что делает. И чего ради. Мохов выглядит весьма цельным существом. Он не раскаивается и упивается вниманием. Его убожество обернулось громкой славой. Жизнь удалась. Подробности...

Замучаетесь таскать мешки сахара на балкон

Алексей Коренев
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»
Правительство объявило о временной заморозке цен на сахарный песок и подсолнечное масло, дабы сделать их доступнее. Но это не отменяет того, что рынок может ответить самым неожиданным образом. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Лукашенко открыл фронт против Польши

Болгары выбрали русофобов

Обсуждение: 6 комментариев

Русских разбавят казахами

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
Что вы чаще смотрите?
  • Видео в интернете

  • Эфирное ТВ
Как изменилось качество вашей жизни за год пандемии?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий
    В МИД ответили на вопрос о возвращении посла России в США Грузия обвинила «российских оккупантов» в гибели трех человек в реке Ингури В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты Жительница Подмосковья объяснила «привычкой» готовку еды на Вечном огне
    Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего «Скопинского маньяка» наказали за интервью Собчак Глава Роструда: Стране нужны не блогеры, а станочники Москвичам предсказали начало «супервесны»
    Эксперт: Запрет доступа к Zoom для госучреждений пойдет России на пользу Управление Суэцкого канала назвало вероятную причину инцидента с контейнеровозом Назван процент российских мужчин, подвергшихся домогательствам на работе Свалку человеческих останков нашли в Иркутске

    Главная тема


    Пашинян пытается задобрить Россию и своих генералов

    позитивные действия


    Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла

    МИД украины


    Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе

    цитата президента


    Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе

    Видео

    «заставить сменить курс»


    Евродепутат потребовал от Германии «кусать русского медведя»

    разгром социалистов


    Болгары выбрали политика, которого все ненавидят

    канал «Стамбул»


    Эрдоган готовит подрыв статуса черноморских проливов

    подготовка «вторжения»


    Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

    вооруженный конфликт


    Сергей Миркин: Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

    культурный код


    Шота Глурджидзе: Это не грузины, это отбросы общества

    взаимовыгодное сотрудничество


    Кубатбек Рахимов: Россия – это добрая сила, а не мягкая

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
    Анна Долгарева

    За Владика кто-то обязательно должен ответить

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		7 апреля 2021, 12:00

    Иногда я ненавижу свою работу. Например, когда стоишь посреди раскисшей земли в пасмурном апреле, а напротив тебя женщина с седой головой, повязанной черным шарфом, осипшим голосом объясняет:

    – Я не могу про это говорить. Как я буду? Он погиб у меня на глазах. Вот в этом самом моем дворе. Я каждый день мимо этого места хожу. Как я буду вам сейчас рассказывать, показывать, объяснять это все? Как?

    Четырехлетний Владик Дмитриев погиб 2 апреля 2021 года. Власти Донецкой народной республики заявили, что его убил украинский беспилотник. Генпрокуратура ДНР квалифицировала произошедшее как теракт. Уголовное дело возбуждено против командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадия Шаповалова и его подчиненных.

    Украинская пропаганда контратаковала с двух флангов. Первая версия: никакого ребенка нет и не было, за него выдают погибшего в 2014 году мальчика. Вторая: ребенок был, но не было беспилотника, просто дедушка мальчика зачем-то принес во двор мину, которая взорвалась.

    В деле сразу было много непроясненных вопросов. Во-первых, возникло недопонимание: где произошла трагедия, в селе Александровка под Донецком (эту информацию дали некоторые СМИ) или в селе Александровское под Енакиево? Александровка находится практически на линии разграничения, и туда беспилотнику долететь было бы намного проще. В случае же с Александровским под Енакиево (вскоре подтвердилось, что мальчик жил именно там) вопрос заключался в следующем: как беспилотник мог долететь до села, до которого по карте пятнадцать километров? Да, у ВСУ есть новые мощные дроны – но зачем посылать их в тыловое село? И все-таки пятнадцать километров – это предел их дальности. Поэтому я стою перед этой измученной бабушкой, только-только вышедшей из больницы, и требую, умоляю, чтобы она объяснила, как было дело.

    Фото: Анна Долгарева

    Вопрос с пределом дальности решился, кстати, еще по ходу поисков дома. Оказалось, что бабушка и дедушка Владика жили не в самом селе Александровское, а в районе Пятихатки. Это пять домиков на отшибе от самого села. Кажется, что поселок заканчивается – но нет, нужно проехать дальше по исчезающей на глазах дороге, и появятся несколько старых кирпичных домов, где живут старики. Отсюда восемь-десять километров до украинских позиций. Не совсем то же, что пятнадцать.

    – Объясните, пожалуйста, Наталья Ивановна, – прошу я, а мне уже самой хочется рыдать. Черный шерстяной шарф на белых, как пух, волосах, бесстрашный рыжий кот на дороге, высокая трава. – Они же говорят, что не было никакого мальчика, понимаете, не было.

    И она сдалась.

    – Пришли с леса, – начинает перечислять сухим голосом. – Мы любили ходить на пикник. Он ходил, палочки собирал. Думали, вот мы с дедой придем, костерчик запалим, картошечки напечем. Цветов маме нарвали. Они говорят, что мы сами принесли снаряд к себе во двор. Ага, снаряд, в кармане. Мы нормальные, вообще-то. И война тут идет уже давно, все знают, как выглядят снаряды и что с ними делать. Нет, и Владик не мог ничего подобрать – он же не один был, мы бы сразу это заметили.

    Поднялись, посидели, покушали, поиграли. «Бабушка, пошли на улицу». Владик, говорю, бабушка так устала. Нет, говорит, бабушка, пошли. Ну, он чуть вперед меня побежал. А я по-старчески замешкалась, тапочки надевала. Один тапочек на ногу, и... И все. Взрыв, стекла, дыму полный двор. Я выскочила. А там лежит просто тряпка. Без ног, без рук...

    Наталья Ивановна потеряла сознание. Очнулась в больнице. Ее иссекло осколками битого стекла. Затем – гипертонический криз.

    – Он, когда приезжал сюда – это праздник для всех был. Вот Валера тут живет, ему шестьдесят четыре года. Надо обязательно прийти, поздороваться, помахать. Вот там баба Надя, восемьдесят пять лет. Это его подруга. Приходит чай пить, он ей конфеты, чай, печенье. Ну ангел. Он был добрый ребенок. Он любил цветы. Пчелку увидит, говорит: «Бабушка, можно ее погладить?» Я говорю: «Пчелок не гладят, они укусить могут сильно». Он мог сидеть, часами за этой пчелкой наблюдать.

    В заасфальтированном дворе осталось небольшое углубление – можно накрыть ладонью, еле заметно на фоне других щербинок. Рядом асфальт в радиусе полуметра словно рябой – густо легли осколки. Это было взрывное устройство небольшой мощности. Ровно настолько, чтобы убить одного человека.

    – В нашем дворе слово «война» было табу. Даже если слышали, что где-то стреляют, то говорили, мол, наверное, дождь будет. Гром. Пойдем домой. Мы никогда этого слова не произносили.

    Эти страшные сухие всхлипывания, тяжелое дыхание – а глаза абсолютно сухие.

    – А кто это сделал – я желаю тебе, мил человек, здоровья. Вот и все. Но Бог видит все. Я не доживу – но кара придет небесная.

    И вот это она говорит совершенно спокойным голосом. Без злости, без ненависти, со спокойной убежденностью. Кивает головой:

    – Тем более за ангела. Ангелов убивать нельзя. Ангелов нужно любить... И хранить.

    Она так произносит это «хранить», что мне слышится «хоронить». Этой семье осталось хоронить своего ангела.

    – Огород в этом году не будем сажать, – роняет она напоследок. – Я не знаю, для кого мне теперь жить. Для котов разве что. Они сами себя не накормят.

    Из важных сведений: удалось выяснить, что за час-два до трагедии соседи слышали беспилотник. «Но они к вам не выйдут», – уверенно сказала Наталья Ивановна. И соседи действительно не вышли. Журналист иногда – очень мерзкая профессия.

    – Сергей Сергеевич, можно с вами сегодня поговорить по вопросу гибели Владика?

    – Девушка, имейте совесть. Я три часа назад похоронил сына.

    ...и я еду в Енакиево, к Сергею Шихову и Кате Дмитриевой, родителям Владика, только что похоронившим ребенка. Свидетельство о смерти. Результат экспертизы, справка, выданная в морге. «Причиной смерти являются множественные осколочные ранения с травматической ампутацией верхних и нижних конечностей». Сергей – почерневший. Катя, наоборот, светлая, маленькая, как птичка, дрожащая крупной дрожью. Она еле стоит на ногах, так крупно колотит ее озноб. Муж обнимает, придерживает.

    – Сергей не хотел идти на встречу с вами, – говорит она. – Я настояла. Это был мой сын. Я хочу верить, что это все было не зря, девушка, вы понимаете, что я потеряла ребенка!!!

    Она начинает даже не плакать – рыдать в голос, скорее по-детски, чем по-бабьи подвывая. И вот так, рыдая, она говорит:

    – И может быть, этот случай перевернет это все, чтобы не гибли другие дети, понимаете, я воспитатель, я воспитываю детей, я их люблю, я не хочу, чтобы гибли другие дети, мои, ваши, еще кого-то. Девушка, если у вас получится... он же никого не обижал, он всех любил.

    Она девочка совсем, эта Катя, детсадовская воспитательница, и Сергей, наверное, ненамного ее старше, хотя по нему сейчас не понять. Она несколько часов назад похоронила своего сына, а сейчас ее волнует, чтобы не умирали другие.

    – Я прихожу домой, а дома лежат вещи. Мы в бассейн собирались на этих выходных. Поехал Сережка с ним к бабушке. Я на работе, а он звонит по телефону: «Мама, можно я останусь»? Ладно, говорю, оставайся. В субботу утром я должна была его забрать. А потом с работы еду, дедушка звонит: «Катя, Владика больше нет».

    Сергей говорит, что версия с миной, принесенной дедушкой, исключена.

    – Я в одиннадцать часов дня оттуда уехал. Перед этим я облазил там все. Я искал железяку заварить деду вагонетку. Я – все – облазил – сам. С дедом. Если бы там что-то было и принес бы дедушка, я бы заметил.

    Как страшно говорить с ними. Они не прогоняют, они хотят достучаться до общественности, может быть, до того оператора беспилотника, который убил их сына, но невозможно, невозможно смотреть на эту русоволосую Катю, в черном платке, с тонкой светлой кожей, под которой бьются жилки, с зелеными глазами, из которых сплошным потоком льются слезы. И дрожь, эта страшная крупная дрожь, которая бьет ее, похожая на судороги. И я тоже вместе с ней начинаю плакать, и кричать, и ругать всех на свете, потому что как может быть так, что все спокойно ходят и живут дальше, где-то фуршеты и шампанское, где-то дипломаты в дорогих костюмах, а у этой девочки больше нет сына, совсем нет сына, который любил каждую кошечку и собачку, даже пчелку, которая больно кусает. И это совсем не профессионально, но нет, мне не стыдно.

    На кладбище очень много цветов. И игрушек. Детские игрушки невыносимо видеть на кладбище. Данные, которые мне удалось получить, я предоставила финской правозащитнице Оксане Челышевой, которая передала их миссиям ООН и ОБСЕ. На момент публикации материала они так и не приехали на место гибели Владика Дмитриева и не связались с его семьей. Из официальных инстанций приехало только донецкое представительство Совместного центра по координации и контролю.

    Российский Следственный комитет возбудил по факту убийства Владика уголовное дело. За это кто-то должен ответить. Кто-то обязательно должен ответить.

    Другие материалы автора

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •