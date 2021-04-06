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В ДНР не исключили активизации боевых действий в Донбассе
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Вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе достаточно высока, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Сложно давать прогнозы. Вероятность (возобновления активных боевых действий) достаточно высока. Судя по публичным заявлениям и действиям, предпринимаемым Украиной, эта вероятность выше, чем в прошлом году», – сказала в интервью РИА «Новости» Никонорова.
В понедельник глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В ДНР заявили о прибытии делегации военного атташе США на позиции ВСУ в Донбассе
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В ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
«Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой», – сказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».
По его информации, «западные кураторы Украины» планируют посетить районы подконтрольных Киеву Лоскутовки, Артемовска и Авдеевки. Одновременно с посещением делегации в указанных районах «запланирована работа семи журналистских групп телеканалов и информационных агентств».
«Мы не исключаем, что с целью демонстрации западным партнерам обострения на линии соприкосновения, а также традиционного обвинения нас в обстрелах подконтрольной Украине территории украинские вооруженные формирования будут вести провокационный огонь, а также фиксировать постановочные обстрелы своих позиций», – добавил Басурин.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Накануне мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Днем ранее ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
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На Украине рассказали о «непоправимом провале» Зеленского
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников.
В минувшую пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Главы государств также обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной.
Портников отмечает, что Зеленский спокойно покинул страну на фоне заявлений официального Киева о якобы «российской угрозе». Такое поведение президента, по мнению журналиста, вызывает сомнения в том, что такая угроза вообще существует.
«Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо».
«Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист.
По мнению Плотникова, на самом деле президент Украины поехал в Катар, «просто потому, что ему так захотелось». «Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он.
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.
Украинцы пожелали переехавшей в Россию актрисе Василенко никогда не возвращаться
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Украинские пользователи соцсетей устроили травлю в отношении переехавший из Днепра в Москву украинской актрисы и блогерши Лизы Василенко, пожелав девушке никогда не возвращаться на родину.
Буквально на второй день после выхода интервью Василенко на родине ее внесли в базу «Миротворца», а также назвали провокатором и предателем национальных интересов. Особенно оскорбили чувства украинцев слова Лизы о том, что «Киев и Москва – это как земля и небо», что «в России намного больше возможностей для молодежи», а также что «всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине».
Кроме того, украинские пользователи Сети устроили настоящую травлю по поводу высказываний блогерши.
«Эта подруга договорилась до того, что ее внесли в список «Миротворца». Пусть теперь там и сидит. Она не думала своей головой, когда такое ляпала про страну, в которой седьмой год идет война с Россией, гибнут люди. Она тупая, могла бы просто не говорить на эту тему, но, как видим, бумеранг летел недолго», – написала Дарина Иваненко, сообщает ФАН.
«Эта девочка просто не понимает, что Россия – это не только Москва. Если ей не нравится Украина, то пускай сдает украинский паспорт и получает российское гражданство!» – написала Валентина.
«Если бы не украинский сериал и не наша база фанов, которые поддерживали ее в самом начале, никто бы и не знал про существование Василенко. Не обязательно хаять страну, которая тебя прославила. Надеюсь, после этого интервью украинской базы фанов у Василенко не станет», – написала Анастасия Борисенко.
«Желаю, чтобы твои желания исполнились. А вообще, очень хорошо, что подобные деграданты покидают нашу страну. Уезжай насовсем сама и забирай с собой своих друзей!» – написал bro big.
«Спасибо, что уехала от нас к москалям! Главное – никогда не возвращайся! Счастья тебе! Слава Украине – героям слава!» – добавила Орися Рущак.
«Неблагодарная девица! Надеюсь, от нее уйдут все подписчики, которые считают себя украинцами. Нельзя открещиваться от своей родины», – отметил piter grait.
Сама Василенко считает, что подписчики проявляют ненависть к ней исключительно из-за плохого отношения Украины к России, и это, по ее словам, ненормально. Впрочем, несмотря на травлю земляков, девушка о переезде не жалеет.
Киев выступил против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму
Украинский МИД не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считает их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах, заявил представитель ведомства Олег Николенко.
«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», – пояснил Николенко, передает ТАСС.
По его словам, нарушение положений соглашения предоставляет Украине дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за «оккупацию» Крыма.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины
Самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе (ДОН), заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону.
«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист».
На прикрепленном к посту скриншоте отмечен борт RF64519, обозначенный на одном из сервисов по отслеживанию воздушных судов. Согласно скриншоту, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей.
В последний раз борт использовался в начале марта, сообщал дипломатический источник. По этим данным, Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений».
В январе сообщалось, что Ту-214ОН планируется дооснастить для использования в разведывательных целях. Источник сообщал, что на оба Ту-214ОН «потребуется установка самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято.
Ту-214ОН – самолет авиационного наблюдения, разработанный на базе пассажирского Ту-204. Он был создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу на территории стран-участниц.
Бортовой комплекс предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации и средств наблюдения, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией, а Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
В ЛНР объяснили провокации Киева в Донбассе борьбой за газовый транзит
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«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, выставив себя невинной жертвой России. Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он оценил синхронные призывы Киева к ЕС обратить внимание на «российскую агрессию» и требования остановить запуск «СП-2».
«Украина сейчас пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США, поддерживает этот тезис очень обтекаемо. Поэтому в полной мере морального удовлетворения со стороны стран ЕС Украина пока не получает», – отметил советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, представитель республики в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.
Разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем об «обострении Россией проблем с безопасностью» свелся лишь к формальным заверениям Борреля в том, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Такой вывод следует из заявления самого Кулебы, который ограничился цитатой Борреля: «ЕС с вами».
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан аналогичным образом высказались о поддержке суверенитета Украины, но при это напомнили Киеву о важности исполнения Минских соглашений, прекративших боевые действия в Донбассе.
Заявления глав европейских внешнеполитических ведомств прозвучали на фоне учащающихся обстрелов Донбасса с украинских позиций, и других нарушений условий перемирия, установленного Минскими соглашениями. В минувшую пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай якобы ожидаемого конфликта с Россией.
«В высказываниях западных дипломатов Украину устраивает формулировка, что «мы придерживаемся территориальной целостности», но однозначно не устраивает напоминание о Минских соглашениях. Сами по себе Минские соглашения для Украины это удар и она не хочет их выполнять, постоянно требует что-то переписать, поменять и переделать с учетом украинских интересов. Западные гаранты «Минска» – Германия и Франция – не демонстрируют желания пересматривать международно признанные соглашения», – заметил Мирошник.
Поэтому Киев пытается создать напряженность по линии реализации проекта «Северный поток – 2» – газопровода для транзита российского газа в обход территорий Украины и Польши, указывает Мирошник.
Отметим, что одновременно с участившимися заявлениями Киева о новой конфронтации с Россией в Донбассе, на Украине пожаловались на падение транзита российского газа в Европу. «Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока – 2», – заявил в воскресенье глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он подчеркнул, что транзит газа не только дает стране значительный доход, но и остается важным элементом энергетической и военной безопасности.
«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой «российских террористических войск». Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – отметил Мирошник. Он напомнил, что газопровод по дну Черного моря «Турецкий поток» уже забрал часть украинского транзита, «и это стало очень серьезным ударом по интересам Киева». «Если будет пущен «СП-2», то в Киеве понимают, что тогда украинская газотранспортная система может вообще приказать долго жить и превратиться в кучу металла, которая не будет иметь ни стратегических, ни военных интересов», – указал советник главы ЛНР.
«Обострение ситуации – это способ привлечения внимания к Украине, чтобы начать диалог с США и ЕС, спровоцировать внимание западных партнеров и выложить свою повестку, в которой заинтересован Киев, начиная с «Крымской платформы» и заканчивая транзитом газа», – резюмировал Мирошник.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее подчеркнули, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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На Украине захотели перезахоронить генерала Ватутина из могилы в центре Киева
Украинский институт национальной памяти заявил о готовности посодействовать в перезахоронении останков советского генерала Николая Ватутина, руководившего операцией по освобождению Киева в ходе Великой Отечественной, заявил глава института Антон Дробович.
«У меня нет такой информации (о том, что родственники согласились на перезахоронение – прим. ВЗГЛЯД). Если это так, то мы готовы содействовать. Семья Ватутина могла бы обратиться о его перезахоронении, в Киеве есть Лукьяновское военное кладбище. Иначе закон о декоммунизации запрещает трогать могилы», – пояснил Дробович в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
В случае если останки генерала будут перезахоронены, киевские власти смогут снести памятник Ватутину, расположенный в центре города по закону о декоммунизации.
Ранее в украинской прессе сообщалось, что семья Ватутина якобы согласилась на перезахоронение при условии, что это сделают с военными почестями.
В феврале 2020 года в Киеве осквернили памятник Ватутину. Вандалы облили памятник зеленой краской, полицейские задерживали 20-летнего подозреваемого.
Монумент Ватутину неоднократно страдал от действий вандалов. В 2017 году украинские националисты в Киеве повесили на него табличку «Палач, уничтоженный украинскими националистами».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
США заявили о готовности общаться с Россией по Украине
США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил представитель госдепартамента.
«Мы открыты к общению с Москвой», – цитирует РИА «Новости» представитель госдепа, добавив, что США призывают Россию «воздерживаться от действий по эскалации».
Также он отметил, что США обеспокоены недавней «эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая заслуживающие доверия относительно передвижения российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму».
Ранее в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава Института Пушкина оценила заявление Киева об «украинском русском» языке
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Инициативу украинских политиков «восстановить русский язык в правах» можно только приветствовать, заявила ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, отметив, что «этот ход неизбежен».
«Если украинские коллеги хотят называть русский язык «украинским русским», что ж… Видимо, уместно вспомнить русскую пословицу: хоть горшком назови, только в печь не ставь. Если это именование будет способствовать соблюдению прав миллионов людей на территории Украины говорить на русском языке, то принципы построения современного общества, декларируемые ООН, восторжествуют», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
По ее словам, русский язык всегда служил и продолжает служить средством межнационального общения, языком образования и науки, а попытка обойтись без него никогда не находила поддержки у населения Украины. Люди, как отметила ректор, просто продолжают общаться, читать, писать на том языке, который для них более удобен.
По мнению Русецкой, как все большие языки, русский бытует на огромной территории и неизбежно трансформируется, приобретает региональные особенности в произношении, лексике. В Германии есть турецкий диалект немецкого языка, французские колонии по всему миру имеют местные диалекты, английский американский и английский британский, разделённые океанами, различаются произношением и словами, но остаются одним языком, и его носители понимают друг друга. Строй, система языка остаётся прежней.
«Что касается аргумента украинских политиков о том, что на русском писали великие украинские писатели, и от этого он становится «украинским русским» ... Русский писатель Набоков писал по-английски, а Тургенев – по-французски. От этого английский не стал «русским английским», а французский – «русским французским». И Гоголь, и Шевченко одинаково дороги и русской, и украинской культуре», – отметила ректор Института Пушкина.
Русецкая также выразила радость по поводу того, что русский язык используется сейчас и впредь будет использоваться, а значит, и развиваться на такой огромной территории с большим населением, и выразила надежду на то, что сможет встретиться с украинскими коллегами на научных конференциях и обсудить актуальные проблемы языкознания.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы. «Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной», – подчеркнул он.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
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В Госдуме отреагировали на слова секретаря Зеленского об «украинском русском» языке
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о существовании «украинского русского» языка, назвал это реверансом в сторону Москвы.
«Это реверанс в нашу сторону, пусть развивают русский язык. Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной. Из-за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, в Донбассе это проявилось острее и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается», – сказал Бальбек, передает РИА «Новости».
Он предположил, что «пресс-секретарь президента решила от себя высказаться, а чтобы завтра не уволили, придумала некий украинский русский». «Впрочем, это дела не меняет – для Зеленского любой русский язык не в почете. Сложно найти логическое объяснение этому набору слов от пресс-секретаря. Видимо, хотела креатива – а не тут-то было», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Украинский план вторжения в Крым сравнили с карнавалом
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Росии Александр Молохов сравнил украинский план вторжения на Крымский полуостров с помощью сил Североатлантического альянса с карнавалом.
«Все их планы по вторжению в Крым и возвращению полуострова под свой контроль напоминают карнавал. Киевские политики могут сколько угодно рядиться в военных стратегов и героев, но на практике боятся даже смотреть в сторону России», – сказал Молохов, передает РИА «Новости».
Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец заявил, что НАТО и Украине стоит помнить, что военные угрозы в отношении России заканчивались катастрофически для агрессоров.
На прошлой неделе представитель Украины в трехсторонней Контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус – это Балканы и Крым.
Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», – сказал он, передает РИА «Новости».
В то же время Пушилин считает «крайне малым» шанс остановить военный конфликт в Донбассе и заявляет, что в ДНР готовы к любому развитию событий. «Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении... Ложь, манипуляция - это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое регулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю», – сказал он.
«Мы привыкли в таком режиме работать, когда в течение последних семи лет от Украины можно ждать чего угодно. Мы разрабатываем различные варианты действий на случай обострения, к этому тоже мы готовы», – отметил он, отвечая на вопрос, готова ли самопровозглашенная республика к возможным новым шагам со стороны Киева.
В воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Офис Зеленского обвинил власти Киева в проблемах с транспортными спецпропусками
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не выполнили задачу по обеспечению жителей города спецпропусками для поездок на общественном транспорте, и призвали оперативно решить ситуацию с их дефицитом.
«Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой», – сообщила пресс-служба в Telegram.
В офисе Зеленского отметили, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города спецпропусками.
«Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников», – добавили в офисе.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 5 апреля в Киеве ужесточили карантин. Власти запретили работу школ и детских садов. Кроме того, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром в городе были серьезные пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска.
В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону ситуацию в Донбассе и ряд вопросов двусторонней повестки с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
В сообщении офиса президента Украины отмечается, что Зеленский призвал Лондон вместе с другими участниками Североатлантического альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.
«Отдельное внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в этой связи во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины», – говорится в сообщении.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Накануне Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В Кремле пообещали ответить на санкции Украины
Москва отреагирует на санкции Киева так, чтобы это отвечало российским интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как информацию о санкциях встретили в Кремле и будут ли ответные меры.
Говоря о санкциях Украины против России, он отметил, что скоро для взаимности не останется места и будет разорвано все что есть. «Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить) только с глубоким сожалением...» – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, 4 апреля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.
Этим же указом были введены санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».