ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил украинский министр.

«Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации с безопасностью. «ЕС с вами», – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля», – написал Кулеба в Twitter.

Ранее в воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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