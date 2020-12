Трамп помиловал осужденного по «российскому делу» Пападопулоса Байден назвал компромат на сына «российской дезинформацией» 23 декабря 2020, 07:57

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что компрометирующие сведения о его сыне Хантере являются «российской дезинформацией». Как сообщает Fox News, ФБР располагает ноутбуком Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером – не что иное, как дезинформация со стороны России. Fox News' Peter Doocy: "Mr. President-elect, do you still think that stories about your son Hunter were Russian disinformation?"



Biden: "Yes, yes and yes. God love you, man. You're a one-horse pony, I tell ya." pic.twitter.com/ChPXaOwqPv — Breaking911 (@Breaking911) December 22, 2020 Напомним, представители ФБР и минюста США согласились с исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джоном Рэтклиффом в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании, направленной против Байдена. СМИ сообщали, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность сменить исполняющего обязанности руководителя министерства юстиции США, если тот не согласится назначить спецпрокурора для проведения разбирательства. Американский минюст запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.