Трамп оценил версию о связи сбоя в Twitter с публикацией о Байдене-младшем Глава Twitter пожалел о решении заблокировать публикации о Байдене-младшем 16 октября 2020, 19:11 Текст: Абдулла Шакиров

Блокировка в Twitter публикации газеты New York Post с перепиской сына кандидата в президенты США Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским была неправильным решением, заявил глава компании Джек Дорси. «Прямая блокировка адреса ресурса в сети была неправильной, и мы обновили нашу политику и правила корректировки. Наша цель – добавить контекст. Теперь у нас имеются возможности для этого», – написал Дорси в Twitter. В среду Twitter ограничил распространение материала New York Post об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Одно из писем было направлено сыну Байдена после его включения в совет директоров Burisma: в нем Пожарский спрашивал сына Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma. Напомним, в работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой. Наиболее активно о неполадках сообщали в Великобритании, США и Японии. По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter-аккаунте поделился ссылкой на информацию о том, что масштабный сбой в работе социальной сети связан с ограничением доступа к публикации New York Post о Хантере Байдене.

