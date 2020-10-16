Трамп оценил версию о связи сбоя в Twitter с публикацией о Байдене-младшем

Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter-аккаунте поделился ссылкой на информацию о том, что масштабный сбой в работе социальной сети связан с ограничением доступа к публикации New York Post о Хантере Байдене.

«Вау, такого еще в истории не бывало. Это касается и его (экс-вице-президента США Джо Байдена – прим. ВЗГЛЯД) плохого интервью прошлым вечером. Зачем Twitter это делает. Привлекает еще больше внимания к сонному Джо и Big T (крупным технологическим компаниям в США – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Трамп в Twitter, поделившись ссылкой сайта Babylon Bee на материал с заголовком «Twitter остановил работу всей сети, чтобы замедлить распространение негативных для Байдена новостей».

Ранее сообщалось, что в работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой. Наиболее активно о неполадках сообщали в Великобритании, США и Японии. По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта.

Напомним, в 2019 году демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом. В то же время американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. Сам Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.