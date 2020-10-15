Американские ортодоксальные евреи поддержали Трампа на выборах

Подавляющее большинство проживающих в США ортодоксальных евреев (83%) поддерживают переизбрание президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

Свои голоса за кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы отдать только 13% ортодоксальных евреев из США. Об этом сообщает портал Ynetnews, ссылаясь на опрос, опубликованный в новостном журнале Ami Magazine, который обслуживает ортодоксальную еврейскую общину.

Между тем, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом. В то же время американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. Сам Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, итоги выборов президента США определят не простые американцы и даже не коллегии выборщиков, которые, согласно американскому избирательному праву, голосуют за кандидатов в президенты. Кампания-2020 в США может завершиться во «втором туре» в суде, предсказывают эксперты. Россияне, которые по традиции внимательно следят за выборами американского президента, тоже не очень верят в честность и прозрачность американских выборов.