Байден-младший признал возбуждение против него уголовного дела

Сын «избранного президента» США Джозефа Байдена Хантер признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Ранее Байден-старший называл все обвинения против сына «российской уткой, в которую никто не верит».

«Вчера я впервые узнал, что федеральная прокуратура в Делавэре уведомила моего юриста, также вчера, что расследует мои налоговые дела. Я отношусь к этому очень серьезно, но я уверен, что профессиональная и объективная проверка этих дел покажет, что я вел их законным и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», – передает заявление Байдена-младшего RT со ссылкой на Fox News.

Между тем, СМИ сообщало о возбуждении уголовного дела против Хантера Байдена еще до президентских выборов. По данным Fox News, другие медиа знали об этом, но не распространяли информацию. Само Министерство юстиции отказалось подтвердить существование этого расследования, боясь обвинений во вмешательстве в политику.

«Итак, ко дню выборов большинство американцев понятия не имели о том, что это вообще происходило. Они знали только, что Джо Байден отмахнулся от всей этой истории как от происков России. И что огромное количество высокопоставленных лиц в так называемом разведывательном сообществе были согласны с этой оценкой. Так сказал Джо Байден во время дебатов», – передает RT заявление Fox News.

Напомним, перзидент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.