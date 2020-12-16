Трамп не исключил смены главы минюста для назначения спецпрокурора в деле сына Байдена

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16 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:43  |  vz.ru
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Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации

Российская гроза «Боинга» и «Аэробаса» празднует победу пресс-служба ОАК
Российская самолет МС-21 совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14. Это большая победа российского авиапрома, которая позволяет России вернуться в мировую элиту гражданского авиастроения. И хотя российский мотор немного уступает американскому по экономичности, у него есть и ряд неоспоримых преимуществ над своим заокеанским конкурентом. Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Как украинские власти поощряют погромщиков

Андрей Рачок в свое время претендовал на высший государственный пост на Украине кадр из видео
Нетерпимость к инакомыслию и целым социальным группам стало визитной карточкой радикальных украинских политиков. Это поощряется на государственном уровне наградами и разрешением на насилие. Кто становится сегодня «героями» новой Украины? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У русского и западного патриотизма разная сила

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нелепо, когда современные российские сверхпатриоты калькируют англосаксонский патриотизм. Думая, что для обоснования российского патриотизма достаточно перевести в гугле англосаксонские девизы. Заменить в нужных местах «Америку» на «Россию» – и готово. Подробности...
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Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Цифровые транснациональные корпорации настроены в отношении Москвы очень решительно. Они съели Трампа и теперь идут за нами. Чего, несомненно, следовало ожидать. И это всё, что нужно знать о первом сроке Байдена. Подробности...
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Или ты каешься, или ты враг

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
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    Трамп не исключил смены главы минюста для назначения спецпрокурора в деле сына Байдена

    16 декабря 2020, 08:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность сменить исполняющего обязанности руководителя министерства юстиции США, если тот не согласится назначить спецпрокурора для проведения разбирательства по делу Хантера Байдена – сына избранного президента страны Джозефа Байдена, сообщили СМИ.

    По словам источников Associated Press, Трамп твердо намерен добиваться назначения спецпрокурора, который проводил бы разбирательство, касающееся налоговых отчислений Хантера Байдена. Действующий президент планирует потребовать этого от Джеффа Розена, который станет исполняющим обязанности главы Минюста США. 14 декабря Трамп объявил, что нынешний министр юстиции – генпрокурор США Уильям Барр – покинет данный пост до конца декабря, передает ТАСС. Розен до сих пор был первым заместителем Барра.

    Согласно сведениям агентства, Трамп «рассматривает имеющиеся возможности». Он допускает, что «при необходимости заменит исполняющего обязанности генерального прокурора кем-то более склонным выполнить его требования». Трамп спрашивал своих юристов, может ли он назначить спецпрокурора сам.

    Как отмечает агентство, Трамп считает, что этот шаг «причинит вред администрации Байдена еще до начала ее работы». В случае назначения спецпрокурора новая администрация сможет уволить его лишь при определенных обстоятельствах. Соответствующее решение сможет принять только глава Минюста США, если спецпрокурор будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

    Напомним, американский минюст запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями.

    Ранее Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Президент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.


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