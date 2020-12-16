Трамп не исключил смены главы минюста для назначения спецпрокурора в деле сына Байдена

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность сменить исполняющего обязанности руководителя министерства юстиции США, если тот не согласится назначить спецпрокурора для проведения разбирательства по делу Хантера Байдена – сына избранного президента страны Джозефа Байдена, сообщили СМИ.

По словам источников Associated Press, Трамп твердо намерен добиваться назначения спецпрокурора, который проводил бы разбирательство, касающееся налоговых отчислений Хантера Байдена. Действующий президент планирует потребовать этого от Джеффа Розена, который станет исполняющим обязанности главы Минюста США. 14 декабря Трамп объявил, что нынешний министр юстиции – генпрокурор США Уильям Барр – покинет данный пост до конца декабря, передает ТАСС. Розен до сих пор был первым заместителем Барра.

Согласно сведениям агентства, Трамп «рассматривает имеющиеся возможности». Он допускает, что «при необходимости заменит исполняющего обязанности генерального прокурора кем-то более склонным выполнить его требования». Трамп спрашивал своих юристов, может ли он назначить спецпрокурора сам.

Как отмечает агентство, Трамп считает, что этот шаг «причинит вред администрации Байдена еще до начала ее работы». В случае назначения спецпрокурора новая администрация сможет уволить его лишь при определенных обстоятельствах. Соответствующее решение сможет принять только глава Минюста США, если спецпрокурор будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

Напомним, американский минюст запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями.

Ранее Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Президент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.