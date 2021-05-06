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Блинкен пообещал изучить запрос Украины на «дополнительное содействие»
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Соединенные Штаты рассмотрят любой запрос Украины на дополнительное содействие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом).
«Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Главное то, что Пентагон является главным партнером для Украины. Мы изучаем, какое дополнительное содействие, помимо предоставленной нами значительной помощи, включая технику, будет необходимо [оказать] Украине сейчас. Это очень активный [процесс] рассмотрения», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о возможности поставок на Украину американских систем ПВО и противоснайперского оборудования.
Ранее в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. Кроме того, 21 апреля в Госдепартаменте США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.
13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».
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Киев испугался «аннексии» Азовского моря Россией
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия может предпринять «ползучую аннексию» Азовского моря.
Он заявил, что «Азовское море сейчас легкая мишень для России», а «после незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря». По его словам, Россия якобы «постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Кулеба выразил беспокойство в связи с военными учениями на юге России. Он заявил, что «даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», передает ТАСС.
При этом в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена он «не видит ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока». Кулеба сказал, что «смотрит на это с позиции профессионального дипломата». Он не исключил, что саммит позволит Украине выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, по его словам, Россия не будет предпринимать каких-либо действий, пока идет подготовка к встрече.
Глава украинского МИДа собирается обсудить со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Киеве закупку систем ПВО, а также противоснайперского оборудования: «Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке у США».
Кроме того, Украина надеется, что США будут видеть в ней «восточную границу демократии», это подразумевает включение страны в НАТО. «Путь к членству в НАТО уже находится на столе», – сказал Кулеба, подчеркнув при этом, что вопрос членства в альянсе не может быть решен «за один день», но на Украине хотят получить «пошаговую дорожную карту вступления в НАТО». Кулеба полагает, что «США могут помочь в этом вопросе».
Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. При этом Госдеп сообщил, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Госдеп напомнил Украине о потраченных на нее 4,6 млрд долларов
С 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи, сообщил Госдеп.
В эту сумму входит «помощь, связанная со сферой безопасности и не связанная с ней». Так, для борьбы с коронавирусом Киеву было выделено более 49 млн долларов, 306 млн долларов выделили гуманитарным агентствам для помощи «лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму». Соответствующую справку Госдеп опубликовал перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, передает РИА «Новости».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы.
Захарова оценила слова Зеленского о «вездесущих русских»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», – написала Захарова в Facebook.
Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»
Журналистка: «У...Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г.
В четверг Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о «вездесущих» русских
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду.
«Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос, передает ТАСС.
Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
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Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты»
Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко), на которого украинские радикалы объявили «охоту», опубликовал обращение, призвав не беспокоиться за него.
Украинские радикалы объявили награду за информацию о местонахождении Вакуленко, который посетил Киев. В частности, Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам за похищение человека, заявил, что «неравнодушные граждане» готовы заплатить около 1 тыс. долларов, другой радикал обещал добавить еще 200 долларов, передает РИА «Новости».
Баста опубликовал в Instagram видео, обратившись ко «всем, кто беспокоился» за него. Он поблагодарил этих людей и заверил, что «все хорошо, беспокоиться не стоило». «Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», – сказал он.
Напомним, минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны.
Госсекретарь США назвал главные угрозы для Украины
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Основными внутренними угрозами для Украины являются коррупция и олигархи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. При этом внешней угрозой для Украины он назвал Россию.
«Внешняя угроза [для Украины] – это Россия. Но есть и внутренняя угроза – это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией – это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», – передает слова Блинкена ТАСС.
В ходе переговоров стороны обсудили евтроатлантические стремления Киева, а также проведение реформ в стране. Зеленский добавил, что они с Блинкеном обсудили также газопровод «Северный поток – 2», конфликт в Донбассе и Крым.
Кроме того, президент Украины пригласил президента США Джо Байдена на так называемую «Крымскую платформу» в августе.
«Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год – фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша «Крымская платформа» –первая площадка про помощь Крыму. Я пригласил президента США и вице-президента», – заявил Зеленский.
Блинкен в свою очередь отметил, что Байден пока не имеет возможности посетить Киев из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
США поддержали вступление Украины в НАТО
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Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
На вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, Жан-Пьер ответила: «Да, мы поддерживаем», передает ТАСС.
«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», – цитирует РИА «Новости» Жан-Пьер.
Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.
Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
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Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
Блинкен и Нуланд прибыли на Украину
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Глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев, сообщают СМИ.
Самолет Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. На пути следования в сторону Киева на каждой заправке дежурят сотрудники полиции, сообщает «Страна.ua», отметив, что полицейский запретил корреспонденту снимать проезд колонны на видео.
Вместе с Блинкеном в Киев прилетела и Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, передает ТАСС.
6 мая Блинкен планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, президентом Украины Владимиром Зеленским и сотрудниками посольства США в Киеве.
Напомним, сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
Украина пожаловалась на «злоупотребление» площадкой ООН со стороны России
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал заседание СБ ООН по «формуле Арриа» на тему преступлений украинских националистов.
Он заявил, что неформальное обсуждение стало «очередной попыткой злоупотребления площадкой ООН со стороны постоянного члена СБ ООН» – России, которая якобы «продолжает использовать» трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года «для разжигания вражды и ненависти».
По его версии, «свидетельства и дезинформация», представленные на заседании, «не имеют ничего общего с трагическими событиями в Одессе 2 мая, а направлены исключительно на реализацию масштабной пропагандистской кампании», передает «Укринформ».
Напомним, Россия провела неформальное (по «формуле Арриа») заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте».
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Экс-генпрокурор Украины объяснил отставку отказом от дела против сына Байдена
Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что президент страны Владимир Зеленский решил уволить его из-за отказа открывать дело против Хантера Байдена, сына действующего президента США.
Как поясняет Рябошапка, глава офиса президента Украины Андрей Ермак «обещал» Рудольфу Джулиани, экс-адвокату занимавшего пост президента США Дональда Трампа, «открыть расследование, касающееся Хантера Байдена». По словам бывшего украинского генпрокурора, Зеленский несколько раз спрашивал, «имеются ли нарушения закона (со стороны Хантера Байдена) в этом деле», начатом еще при генпрокуроре Юрии Луценко, передает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.
Рябошапка заявил, что было рассмотрено «15 или 16 дел», но «ничего, что могло быть нарушением закона», не выявили. Такое сопротивление давлению стало «одной из причин, по которым Зеленский решил сменить генерального прокурора», сказал он, пояснив, что Зеленский «хотел кого-то более ему лояльного, кто бы говорил «да». Бывший генпрокурор добавил, что у «Ермака были хорошие связи с администрацией Трампа, и он думал, что Трамп победит на выборах» в 2020 году.
Рябошапка был назначен генпрокурором Украины в июне 2019 года. В марте 2020 года Верховная рада выразила ему недоверие, что автоматически повлекло за собой отставку с поста генпрокурора.
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики.
Боррель заявил о «незаинтересованности» России в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине
Евросоюз (ЕС) считает, что Россия якобы не расположена к достижению окончательного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе, что «мы обсудили Россию, недавнее наращивание сил на границе с Украиной, эскалацию напряженности и реализацию Минских соглашений, что является единственным путем к долгосрочному решению», передает ТАСС.
«Похоже, что Россия не хочет быть вовлеченной в это», – сказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины.
Между тем в Германии призвали «закрыть тему Украины» и сблизиться с Россией.
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Зеленский разрешил украинским мужчинам уходить в декрет
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск, сообщает пресс-служба главы государства.
Парламент страны принял соответствующий закон в апреле, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе, передает РИА «Новости».
В данный момент на Украине отец может воспользоваться декретным отпуском только в том случае, если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.
«Глава государства подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком. Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком», – говорится в сообщении.
Закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как равное право каждого из родителей ребенка.
Также работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
Кроме того, законом вводится также новый вид отпуска – одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.
Напомним, в 2019 году в России предлагали ввести декретный отпуск для мужчин. Порядка трети россиян тогда сочли, что отцы могут вести хозяйство и справляться с воспитанием детей не хуже матерей.
Киев заявил о взаимодействии с США в Центральной Европе и Черном море
Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в связи с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Важно, что мой коллега и друг госсекретарь Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства», — написал глава МИД Украины в Twitter.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
В МВФ указали Киеву на необходимость достичь большего прогресса в реформах
Власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.
Райс заявил, что в начале 2021 года «мы в режиме видеосвязи обсудили с украинскими властями прогресс в реализации политического курса и реформ», эти консультации «были продуктивными», передает ТАСС.
Однако «что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках (кредитной) программы».
Райс пояснил, что речь идет о «важном пакете реформ для укрепления процесса восстановления и роста» украинской экономики.
«Программа направлена не только на оказание помощи стране в нынешнем кризисе, но и на обеспечение налогово-бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе, сохранение независимости ЦБ, поддержание гибкого валютного курса и укрепление финансовой стабильности, важный фактор направлен и на борьбу с коррупцией, повышение эффективности системы управления», – добавил представитель МВФ.
Ранее Украине пообещали проблемы с МВФ из-за увольнения главы Нафтогаза.