Грузия, Молдавия и Украина создали «ассоциированное трио» для вступления в ЕС

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.

«Ассоциированное трио – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – сказал Кулеба после подписания меморандума, передает портал «Страна.ua».

В свою очередь вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Украина, Грузия и Молдова преследуют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами. «Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», – добавил Залкалиани.

По его словам, на базе этого меморандума министерства иностранных дел усилят политический диалог, а также экономическую и секторальную интеграцию с ЕС. «Наши приоритеты включают также расширение диалога «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности», – заявил глава МИД Грузии.

И. о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой добавил, что подписанием меморандума три страны еще раз подчеркнули свои европейские намерения, очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнерства и готовы для этого делать свой большой вклад.

В апреле сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила президенту Молдавии Майе Санду «начать совместную работу по осуществлению общих целей европейской интеграции».