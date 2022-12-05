Премьер Грузии посоветовал оппозиционерам отправиться на украинский фронт

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «фарисеями» оппозиционеров, которые продолжают настаивать на открытии Тбилиси «второго фронта» против Москвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Достаточно, мы уже трижды воевали, – сказал глава правительства, имея в виду военные действия 2008 года, а также конфликты с абхазами и осетинами в начале 1990-х. – Мы хотим объединить страну мирным путем».

Он предложил оппозиционерам не ограничиваться призывами в Facebook*, а самим поехать на линию боевых действий на Украину.

«Если бы нынешняя оппозиция была бы сейчас во власти в Грузии, то сделала бы из нашей страны полигон», – сказал Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По словам премьера, за время боевых действий на Украине уже погибли 33 грузина.

Он выразил соболезнование семьям погибших, отметив, что государство берет на себя расходы по организации доставки погибших на родину и их захоронение с воинскими почестями.

«Для нас это – тяжелая трагедия», – заявил премьер-министр, комментируя гибель грузин на Украине.

По его словам, «аморально зарабатывать политические дивиденды» на гибели грузин на Украине, что делает политическая оппозиция.

Он напомнил, как прежнее руководство страны во время войны 2008 года «на поле боя бросало останки наших павших героев».

«Самый большой стыд мы испытываем от того, что главнокомандующий (экс-президент Михаил Саакашвили) ползал по земле, а тогдашний министр обороны (Давид Кезерашвили) бежал с поля боя», – отметил глава правительства Грузии.