В Тбилиси напомнили об утрате гражданства Грузии после вступления в ряды ВСУ

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили напомнил о том, что отправляющиеся воевать из Грузии в ряды ВСУ утрачивают гражданство Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В «Грузинской мечте» отмечают, что рекруты скрывают этот момент.

«Это тяжело и неприемлемо, когда от наших ребят скрывают, что пребывание на воинской службе иностранного государства автоматически означает потерю гражданства Грузии», – сказал парламентарий.

Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, по данным телекомпании «Имеди», подтвердил, что координирует рекрутирование грузин воевать за ВСУ, за что им обещают довольствие примерно в 2 тыс. долларов в месяц.

«Желающие, идеологически согласные с нами, могут приезжать. Конечно, солдат получает зарплату, подписав контракт», – сказал он телекомпании «Имеди».

«По законам Украины, контрактником может быть гражданин любой страны», – заявил Мамулашвили.

На вопрос о том, что вступление в ряды ВСУ вызовет утрату гражданства Грузии, Мамулашвили ответил, что не знает о таком грузинском законе.

На Украине уже погибли 33 грузина, воевавших за ВСУ.

Экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили отметил, что часть грузин находится на поле боя на Украине «мужественно, с искренними эмоциями, верой».

«Но есть люди, которые и вправду стараются отвезти как можно больше граждан (Грузии) на переднюю линию фронта. Обманывая, они проявляют отсутствие достоинства. А если берут за это деньги, то такое категорически неприемлемо», – заявил он.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал не устраивать политические спекуляции вокруг участия грузин в боях на Украине и отметил, что нередко рекрутами выступают члены саакашвилевского «Единого национального движения».

Глава правительства также назвал Мамулашвили открытым сторонником экс-президента Михаила Саакашвили.

Сестра командира «Грузинского легиона» до недавнего времени была депутатом от «националов».

После шквала критики в адрес Ираклия Гарибашвили телекомпания PosTV провела расследование, которое подтвердило, что многие грузины отправляются воевать по призывам «националов» и за деньги.