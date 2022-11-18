Грузии надоело американское высокомерие

В Грузии, избравшей проамериканский курс, произошло неслыханное – посол США Келли Дегнан удостоилась столь резкой критики Тбилиси, что за дипломата пришлось вступаться Госдепу. Недовольство это высказали депутаты от правящей «Грузинской мечты». А экс-депутат от партии власти и вовсе назвал посольство «координатором антигосударственных процессов». Почему Тбилиси начал позволять себе такие выпады в адрес США и какими будут последствия для Грузии?

Партнерство США и Грузии может быть подорвано из-за «возмутительной критики», которая развернулась в республике в адрес американского посла в Тбилиси Келли Дегнан. Об этом заявила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Поводом для упомянутой «возмутительной критики» со стороны ряда грузинских политиков стала поддержка послом радикальной оппозиции в их планах втянуть страну в противостояние России и Украины.

Представитель Госдепа пообещала Дегнан «поддержку в любое время». Кроме того, по словам Донфрид, она обсуждала данную проблему с премьер-министром и правительством Грузии. Также Донфрид заявила о «демократическом откате» Грузии, которая не получила от ЕС статус страны-кандидата, в отличие от Украины и Молдавии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в свою очередь заявил о том, что США являются главным стратегическим партнером его страны и предложил оппонентам Келли Дегнан осознать это. Впрочем, заметим, что к критикам относятся представители правящей в стране партии «Грузинская мечта». Так, депутат от этой партии Кахи Кахишвили заявлял, что американскому послу Дегнан не следует превышать полномочия, высказываясь в поддержку арестованных оппозиционеров.

Более того, официальный лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе называл «прямым вмешательством» со стороны посольства США в независимую судебную систему Грузии заявление американской дипмиссии в поддержку осужденного по коррупционной статье Николоза Гварамии, бывшего руководителя оппозиционной телекомпании «Рустави-2» и одного из бывших адвокатов Михаила Саакашвили.

Но, пожалуй, говоря о критиках посла, сотрудница Госдепа Карен Донфрид прежде всего имеет в виду движение «Сила народа», которое вскоре превратится в партию и, вероятно, примет участие в выборах в парламент в 2024 году. Это движение насчитывает уже девять нынешних парламентариев (в высшем законодательном органе Грузии 150 мест), которые ранее были членами правящей партии «Грузинская мечта».

Их решение покинуть «ГМ» (сохранив при этом с «мечтателями» тесные связи) было обусловлено именно желанием публично отвечать на регулярную и зачастую несправедливую критику Грузии Западом. Правящая партия в силу естественных обязательств быть сдержанной быть такой резкой позволить себе не может – значит, нужен «суфлер». Одна из главных мишеней для «Силы народа» – как раз посол Дегнан.

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Так, депутат Гурам Мачарашвили, покинувший правящую партию и перебазировавшийся в «Силу народа», наиболее ярко отразил позицию движения, назвав посольство США в Грузии «координатором антигосударственных процессов» за якобы поддержку радикальной оппозиции, которая жаждет втянуть Тбилиси в противостояние Москвы и Киева открытием «второго фронта».

Напомним, что Грузия целиком и полностью поддерживает Украину, включена во все санкционные механизмы, но собственные, национальные рестрикции против России не ввела – исходя из своих интересов.

Вашингтон, понятное дело, своего посла в обиду давать не будет. Кстати, срок ее каденции истечет через несколько месяцев. Чтобы снизить накал эмоций, в начале сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в защиту Келли Дегнан.

Глава правительства напомнил, что после обретения Грузией независимости Америка осуществила «очень много позитивных проектов и оказала большую помощь» (если быть точным, речь о том, что США вложили в Грузию за три десятилетия шесть миллиардов долларов, в том числе на поддержку ее обороноспособности).

«Надо беречь отношения с нашим стратегическим партнером», – заявил глава правительства Грузии. В связи с этим премьер-министр предложил группе грузинских депутатов, покинувших правящую «Грузинскую мечту» и основавших «Силу народа», остановить критику в адрес посла.

«Мы уважаем Америку и чтим ее посла и всех представителей», – отметил Ираклий Гарибашвили. Но «Сила народа» продолжает быть критичной по отношению к Дегнан, мобилизуя при этом вокруг себя часть консервативного электората. Этот электорат вовсе не пророссийский! Просто он не хочет давать свою страну в обиду кому бы то ни было, даже главному стратегическому партнеру США – тем более, что это незаслуженно.

В этом году США выделили Грузии помощь в размере 132 млн долларов. На будущий запланировано 88 млн, и в вашингтонской элите уже допустили возможность сократить и это вливание в отместку за нападки на Дегнан. Для оппозиции Грузии такое – важный козырь. Но напугало ли это официальный Тбилиси? Пока не особенно.

Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что большая часть этой помощи предназначена для НПО. А почти все неправительственные организации Грузии, близкие к посольству США, открыто оппонируют правительству Грузии. «Для нас это (возможное сокращение финансирования) не так интересно с практической точки зрения, – сказал Кобахидзе. – А что касается несправедливой критики в наш адрес, то она не имеет цены. Мы принимаем критику, но только ту, что имеет под собой основания».

В целом Грузия, обиженная и на то, что пока, в отличие от Украины и Молдавии, не получила статус страны кандидата в Евросоюз, все чаще позволяет себе отвечать Западу.

Причина, возможно, и в том, что после 24 февраля ценность страны как надежного партнера для Запада в плане транзита каспийских энергоносителей несоизмеримо выросла.

Плюс Грузия остается главным партнером Европы и США в регионе Южного Кавказа и в политическом плане. В частности, Тбилиси вносит посильную лепту в примирение Баку и Еревана. Как раз в четверг Тбилиси посетил спикер парламента Армении Ален Симонян и услышал заверения в готовности Грузии продолжать способствовать процессу урегулирования. А и Вашингтону, и Брюсселю очень важно перехватить у Москвы инициативу в азербайджано-армянских делах. И здесь Грузия тоже может пригодиться Западу.

Все это вместе и дает Грузии основания требовать от Запада должного отношения к себе. Надо также подчеркнуть, что «Грузинскую мечту» вдохновил визит на этой неделе еврокомиссара Оливера Вархея, который отметил явные успехи Грузии в работе над выполнением 12 рекомендаций ЕС, необходимых для получения кандидатского статуса.

Политический эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что «разрыва между США и Грузией, конечно, не будет, но вред, надеюсь, не очень большой – может быть». По мнению этого эксперта, после возвращения в Госдеп Виктории Нуланд, которая называла ныне осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «личным другом», стало больше критических стрел из Вашингтона в сторону Тбилиси.

«По моим наблюдениям, Келли Дегнан именно после этого поменяла лексику и стала жестче критиковать грузинскую сторону, а до тех пор ее считали здесь очень хорошим послом», – сказал Мамрадзе газете ВЗГЛЯД. Эксперт полагает, что для разрядки напряженности было бы неплохо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили еще раз выступить с четким заявлением о важности стратегического партнерства с Америкой.

«У США наиболее сложные отношения в Закавказье именно с Грузией, потому что грузинская элита оказалась немонолитна. В «малых странах» Соединенные Штаты предпочитают работать с элитой, а в Грузии несколько равноправных сил влияния. Поэтому США поддерживают все стороны, и иногда это выливается вот в такие казусы. Это может вызывать локальное недовольство в тех или иных грузинских группах влияния, но в то же время понятно, что далеко от орбиты Вашингтона Тбилиси уходить не будет – если говорить в целом», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт также напомнил, что не все страны критикуют «работу» США с местной оппозицией, некоторые правительства относятся к подобной американской политике философски. «В любом случае это недопонимание на периферии влияния США не скажется на позициях Вашингтона в этом регионе, хотя бы потому, что у них там нет особых конкурентов», – отметил собеседник.

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