Наследие СССР поможет Грузии наладить выпуск беспилотников

Взгляд
23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:55  |  vz.ru
Разделы

Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

Жители четырех регионов, расположенных от Северского Донца до Днепра, голосуют за Россию Павел Бедняков/РИА Новости
«Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
Перейти в раздел…

Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

Гибель 22-летней девушки в полицейском участке буквально взорвала страну Paul Zinken/DPA/Picture
Alliance/Global Look Press
В Иране уже неделю продолжаются протесты оппозиции с жертвами и стрельбой. Это далеко не первая попытка революции, направленной против власти аятолл, но впервые в ее авангарде женщины, которые отказываются носить хиджаб и требуют упразднения шариатской системы права. Однако особенно уязвимой перед «майданом» Исламскую Республику сейчас делает не это.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Первое признание новых границ России

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

Перейти в раздел…

На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
Подробности...

В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
Подробности...

В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
  • Да

  • Нет
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • Затрудняюсь ответить
Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
  • Да, значительный

  • Да, в какой-то мере

  • Нет, не имеет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы подлежащие мобилизации категории военнообязанных
    МО: Студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат Участникам спецоперации назначены компенсации расходов по ЖКУ Период службы мобилизованных засчитают в трудовой стаж Курс доллара на Мосбирже опустился до 57 рублей
    В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Эксперт: Аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян Toyota официально объявила о прекращении производства в России Ученые нашли в России устойчивый к вакцинам и похожий на SARS-CoV-2 вирус
    Адвокат Тригнин объяснил, что делать с ошибочно врученной повесткой Украинские диверсанты на двух машинах прорвались в Запорожской области Медведчука отправили из Турции в Россию Умер режиссер фильма «Тени исчезают в полдень»

    обострение отношений


    Посол Антонов: США хотят расчленить Россию на удельные княжества

    опасное противостояние


    Опыт Карибского кризиса предложили применить для урегулирования нынешних конфликтов

    служение Отечеству


    Депутат Госдумы Сокол подал заявление о мобилизации

    Видео

    производство вооружений


    Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой

    Бомба замедленного действия


    Как Сталин спасал от распада Советский Союз

    потолок цен на нефть


    Когда Европа решится отменить часть санкций

    протесты оппозиции


    Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    ценности и идеалы


    Сергей Худиев: Пока где-то сносят памятники советским людям, в России их ставят

    ничего хорошего


    Александр Свистунов: Почему Лиз Трасс еще хуже, чем Борис Джонсон

    мрачное будущее


    Владимир Прохватилов: Британия выпадает из числа мировых держав

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?

    Наследие СССР поможет Грузии наладить выпуск беспилотников

    Собственные разработки дронов одно время упоминались на сайте грузинского НТЦ «Дельта»
    		   23 сентября 2022, 18:00
    Фото: Lynx-extra/Wikipedia
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Глава военного ведомства Грузии объявил: уже до конца года начнется совместная с Польшей сборка разведывательных и ударных беспилотников. Заявление небеспочвенно: советская власть отрасль оставила закавказской республике – оборонные НИИ и заводы для производства вооружений. Какие дроны будет выпускать Грузия и сколь серьезную опасность они будут представлять?

    На прошедшей неделе министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщил: Тбилиси и Варшава, «завершив все формальности», достигли договоренности о выпуске беспилотников. Производство разведывательных и боевых дронов на совместном предприятии начнется еще до конца года, уточнил глава военного ведомства. Из слов Бурчуладзе следует, что речь идет о неких польских разработках, которые уже хорошо зарекомендовали себя на практике. Совместное грузино-польское предприятие будет работать на базе флагмана грузинского военно-промышленного комплекса государственного военного научно-технического центра «Дельта».

    О намерении создать совместное с поляками производство дронов глава грузинского Минобороны проинформировал еще в июне. Тогда, выступая в парламенте, Бурчуладзе назвал беспилотную авиацию приоритетным направлением. Войны последнего времени показали важность применения подобных аппаратов в разных целях, подчеркнул министр. Вполне вероятно, что Бурчуладзе учел свежий и успешный опыт применения Азербайджаном турецких ударных БПЛА «Байрактар» во Второй карабахской войне.  

    «Совместное предприятие будет оснащено самыми современными технологиями», – сообщил Бурчуладзе. Одновременно планируется создать центр по обучению работы с БПЛА, отметил министр. Также, по его словам, Грузия намерена закупать дроны за рубежом.

    Весной этого года, до сообщений о совместных проектах с Польшей, тбилисский НТЦ «Дельта» анонсировал начало сборки собственных беспилотников к концу года. На официальном сайте научно-технического центра ранее присутствовали страницы (ныне доступные лишь в архиве), посвященные двум проектам – беспилотной авиационной системе и многофункциональному беспилотному вертолету.

    «Центр «Дельта» уже неоднократно заявлял о своих планах работ по беспилотной тематике, время от времени демонстрируя некоторые привлекающие внимание общественности проекты. Вместе с тем особых подвижек пока отмечено не было. Складывалось ощущение, что пиар превалировал над реальным практическим содержанием», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт по БПЛА Денис Федутинов.

    Тбилисский НТЦ «Дельта» – наследник советских оборонных предприятий и институтов, работавших в Грузинской ССР с 1960-х. Сейчас центр объединяет шесть НИИ и Тбилисский авиазавод, который с 2010 года перешел в ведение Минобороны республики. Судя по официальному сайту, на данный момент «Дельта» выпускает достаточно широкую линейку вооружений грузинской разработки, в том числе: БТР «Дидгори» трех модификаций (на базе пикапов  Ford Super Duty), БМП «Лазика» на основе БМП-2, советские БРДМ-2,  реактивные системы залпового огня ZCRS-122 на базе «Градов» и самоходные минометы GMM-120.

    С начала века «Дельта» пытается возродить и авиационное производство. Еще с 2001 года на авиазаводе была начата совместная с израильской оборонной компанией Elbit Systems программа модернизации штурмовика Су-25, также известного как «Грач». Прототип новой модели, получившей название «Скорпион», совершил тестовый полет еще весной 2001-го. Сообщалось, что штурмовик может совершать боевые вылеты как днем, так и ночью.

    Как отмечал портал «Военное обозрение», из Тбилиси с регулярностью в один-два года поступали сообщения о начале серийного выпуска модернизированных «Грачей», а в 2018-м даже появилась информация о планах Грузии экспортировать собранную без российских компонентов модификацию Су-25 (под брендом Ge-31 Bora) в страны Азии и Африки. Но, как указывает «Военное обозрение», по состоянию на конец 2010-х серийное производство так и не было налажено. А в 2019-м военное ведомство республики приняло решение отказаться от производства штурмовиков в пользу боевых беспилотников. Примеры разработок БПЛА были упомянуты выше.

    То, что выбор партнеров по производству пал именно на Польшу, можно объяснить в том числе политическими соображениями, отмечает польский политолог Матеуш Пискорский. «Польша тесно сотрудничала с прежним руководителем страны, ныне заключенным Михаилом Саакашвили. Что касается нынешнего руководства из партии «Грузинская мечта», и там есть люди, которые считают, что нужно брать Россию в кольцо, – полагает политолог. – Польша тесно пыталась сотрудничать с Грузией на основании антироссийской программы».

    Англосаксонские страны, которые взяли под покровительство как Польшу, так и Грузию в рамках антироссийской «стратегии анаконды», явно заинтересованы в усилении оси Варшава – Тбилиси, в том числе по линии военно-технического сотрудничества, отмечает Пискорский. «Но правящая партия «Грузинская мечта» в целом относится более сдержанно к подобного рода проектам. Вряд ли можно ожидать, что сотрудничество будет столь же тесным, как раньше».

    Решение о сотрудничестве именно с Польшей может объясняться и техническими причинами, отмечают военные эксперты, ведь Варшава, в отличие от Тбилиси, уже располагает собственным производством БПЛА. «Польская компания WB известна двумя продуктами в сфере беспилотной авиации – беспилотники Fly Eye и барражирующие боеприпасы Warmate. Причем сами БПЛА являются довольно заурядными тактическими аппаратами ближнего радиуса действия. Их необходимо запускать с рук, с их же помощью можно производить корректировку артиллерии или вести разведку», – рассказал эксперт Центра анализа, стратегии и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.

    «Судя по тем заявлениям, которые мы сейчас видим, в Грузии планируется развернуть отверточную сборку обоих типов. Потенциальная угроза будет зависеть от того, в каком количестве будет производиться эта продукция», – заметил собеседник. Он добавил:

    «Пока мы не видим каких-то конкретных цифр.

    Но важно понимать, что массированное применение барражирующих боеприпасов создает угрозу для абсолютно любой армии».

    Кроме того, Грузия, по всей видимости, рассчитывает сделать беспилотники предметом экспорта, отмечает Пискорский. По его мнению, грузинские производители попытаются продать БПЛА в первую очередь другим странам Южного Кавказа и в соседние регионы. Отметим, что, по мнению военных аналитиков, Армения потерпела поражение во Второй карабахской войне во многом из-за недооценки фактора беспилотной авиации. «Байрактары» и другие БПЛА турецкого производства, по понятным причинам, Ереван получить не сможет – следовательно, возможен интерес к грузинской продукции.

    «Возможно, участие польской компании сможет придать определенный импульс ее деятельности в сфере БЛА. Вариант со сборкой зарубежной техники представляется не столь громким и масштабным, как некоторые ранее заявленные планы, но более оптимальным с точки зрения экономики и в этом плане гораздо более реалистичным сценарием для Грузии», – заметил Федутинов.

    Эксперт также добавил, что выпуск в конкретной стране может быть пожеланием заказчика. Причин же для этого может быть несколько. «Во-первых, это создаст возможность проведения ремонта и технического обслуживания внутри государства, что оптимизирует соответствующую логистику. Во-вторых, это вовлечет в процесс местные компании промышленности, разовьет их потенциал и создаст дополнительные рабочие места. В-третьих – снизит стоимость закупаемых систем за счет некоторой локализации», – перечислил он.

    «Вместе с тем до сих пор неизвестно, какая именно компания участвует в сделке с польской стороны. Не исключаю, что речь идет о WB Electronics, которая известна разработкой и производством легких БПЛА и барражирующих боеприпасов», – предположил эксперт.

    «Напомню, что несколько лет назад Украина вела переговоры с упомянутой польской компанией о том, чтобы не просто покупать беспилотники, но организовать их сборочное производство, для чего планировалось использовать мощности Чугуевского авиаремонтного завода. Не исключал бы того, что в данном случае похожим путем идет и Грузия», – подчеркнул Федутинов.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •