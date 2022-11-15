Евросоюз объяснил важность Грузии для него

Грузия приобретает большую важность для ЕС в плане поставок энергоносителей, заявил в Тбилиси Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «Черное море находится в центре наших планов».

Еврокомиссар подчеркнул, что кабель, прокладываемый через Черное море для транспортировки энергоносителей в Европу, должен стать «символом сотрудничества с Грузией и всем регионом Кавказа».

Оливер Вархей отметил, что военные действия России и Украины продемонстрировали Европе важность надежных партнеров в сфере безопасности и энергетики».

Еврокомиссар назвал Грузию таким «надежным партнером».

Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан выразил готовность поставлять через Грузию в Европу электроэнергию, и Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая реально выразила заинтересованность в этом.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также назвал свою страну «надежным партнером Евросоюза в вопросах транзита энергоносителей» и отметил, что в будущем Грузия обязательно станет членом ЕС.

Еврокомиссар приехал в Грузию проинспектировать, как та выполняет 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, который уже был предоставлен Украине и Молдавии. Еврокомиссар отметил прогресс Грузии на этом направлении и призвал оппозицию включиться в процесс работы. При этом Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в «саботаже» движения Грузии к ЕС.