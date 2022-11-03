В Тбилиси обвинили Вашингтон в давлении на судебную систему Грузии

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «прямым вмешательством» со стороны посольства США в независимую судебную систему Грузии заявление американской дипмиссии в поддержку осужденного на три с половиной года бывшего руководителя оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Николоза Гварамия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне Апелляционный суд Грузии оставил в силе решение Тбилгорсуда по делу Гварамия, после чего посольство США отметило, что содержание оппозиционера под стражей «ставит под риск ярко выраженный выбор народа Грузии на безопасное, демократическое европейское будущее, о котором говорят лидеры страны».

Также посольство сомневается, что решение Апелляционного суда укрепит доверие общественности к правоохранительным органам и к властям Грузии.

Ираклий Кобахидзе призвал американскую сторону «беречь верховенство закона и независимость суда в своей и в других странах».

Он назвал «очень тяжелым» давление на суд Грузии, выраженное в этом заявлении американской дипломатической миссии.

В мае Гварамия, возглавлявший другую оппозиционную телекомпанию – «Мтавари» («Главный») и являвшийся одним из адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, был осужден в Тбилиси по решению суда на три с половиной года за использование служебного положения в корыстных целях в бытность главой телекомпании «Рустави-2». Виновным он себя не признал.

Генпрокуратура Грузии в сентябре 2020 года предъявила обвинения Гварамия, а также еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам «Рустави-2», обвинив их в растрате средств телекомпании, подкупах и подготовке фальсифицированных финансовых документов, также легализации незаконных доходов.

В 2019 году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Оппозиция Грузии призвала президента Саломэ Зурабишвили помиловать Гварамия.

Ранее сообщалось, что между Вашингтоном и Тбилиси началась дипломатическая война из-за посла США в Грузии.