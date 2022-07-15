Грузинский судья заявил о давлении со стороны западных политиков

Грузинский судья Лаша Чхиквадзе, осудивший руководителя оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Николоза Гварамия на три с половиной года лишения свободы, заявил о давлении со стороны западных политиков, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В частности он рассказал, что после оглашения приговора с ним встретился представитель посольства США, интересовавшийся позицией судьи.

Вскоре после этого судье было отказано в поездке в Америку в составе делегации коллег.

Лаша Чхиквадзе также счел давлением на судей грузинского Апелляционного суда заявление немецкого европарламентария Михаэля Галлера, в котором тот высказывается за освобождение Гварамия по итогам предстоящих 19 июля слушаний.

«Это, по моей оценке, – прямое давление на суд», – отметил Чхиквадзе.

Чхиквадзе интересуется, оказывает ли подобное давление на судей европарламентарий на своей родине по конкретным делам и какую это вызывает в Германии реакцию.

Судья призвал политиков, в том числе западных, «воздержаться от давления на судебные инстанции в Грузии и дать возможность осуществлять правосудие в спокойной обстановке, вынося решения на основании грузинских законов».

Гварамия был отправлен в заключение в мае за использование служебного положения в корыстных целях в бытность главой телекомпании «Рустави-2».

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