Директор «Рустави-2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

Генеральный директор просаакашвилевского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что (президент России Владимир) Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?», – кричал он в студии телеканала.

Гварамия обратился к производителям с призывом «продавать на Украине».

«Что вы насилуете (использовано нецензурное выражение) наш народ? Нам (имеется в виду телеканал) запретили свободно выражать мысли, чтобы ваш боржом только свободно продавался в России», – кричал он, пока соведущая пыталась его успокоить.

В соцсетях комментаторы к этим высказываниям Гварамия в основном отмечают, что тот получает огромную зарплату, а сотни людей, занятые в производстве вина и минеральных вод имеют в 20 раз меньше, чем директор телекомпании.

Также комментаторы просят производителей не нести рекламу на «Рустави-2». Возмущенные пользователи Сети пишут, что поставки в Россию вовсе не являются предательством.

Также ему напоминают, что в России трудятся 800 тыс. грузин, которые посылают заработанное на родину помогать родным и близким, и они не являются изменниками, а вот гендиректор данного телеканала вовсе не может считаться барометром патриотизма.

Ранее главред грузинского информагентства назвал Габунию и гендиректора «Рустави 2» «сексуальными партнерами».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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