Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»

Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.

«Телеведущий Габуния и генеральный директор телекомпании Гварамия относятся к сексуальным меньшинствам, они геи, Гварамия является сексуальным партнером телеведущего», – передает Daily Storm слова Хидирбегишвили.

Он заявил, что это общеизвестный факт, о котором знают все жители Грузии. На вопрос, почему Саакашвили 8 июля выступил с осуждением слов Габунии, Хидирбегишвили объяснил это желанием экс-президента Грузии отвести от себя подозрения.

«Это был спектакль, чтобы отвести от себя подозрения, потому что это спровоцировано им, это его телекомпания, которая не делает ничего без его ведома. Более того, у меня есть абсолютно достоверная информация, что поганый монолог телеведущего Габунии был написан Михаилом Саакашвили», – заявил Хидирбегишвили.

Он добавил, что нетрадиционная сексуальная ориентация Габунии и Гварамии может стать «защитой» от обвинений в оскорблении президента России Путина.

В воскресенье на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.

Власти Грузии обвинили его в провокации, жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. Габунию отстранили от эфира на два месяца.

После скандала Россия заявила о готовности ввести новые санкции против Грузии.

Эксперты считают, что Грузия потеряет миллионы долларов в случае введения Россией новых санкций.