У здания «Рустави-2» началась акция протеста с требованием уволить Габунию

В ответ на оскорбления в адрес российского руководства у здания грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» в Тбилиси началась акция протеста, сообщают СМИ.

Участники акции протеста скандируют: «Габунию необходимо уволить». Они предупредили, что не планируют прекращать митинг и расходиться.

Пока что у здания «Рустави-2» на окраине грузинской столицы собрались несколько десятков человек, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния устроил провокацию, оскорбив руководство России. Власти Грузии осудили Габунию. Канал заявил, что использование мата недопустимо в прямом эфире.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД