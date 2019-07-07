Власти Грузии обвинили телеведущего в провокации за ругань в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния устроил провокацию, оскорбив руководство России, заявили президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава правительства страны Мамука Бахтадзе.

Габуния в авторской передаче на «Рустави 2» позволил себе нецензурные высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Зурабишвили заявила: «Патриотизм – это нечто другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит». Она осудила ведущего, который «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии». Зурабишвили подчеркнула, что разделение страны на два лагеря, поощрение внешнего противостояния и разжигание напряженности в регионе с грузинской стороны недопустимо, передает Sputnik.

«Служит ли это провоцированию новой войны, или является реваншем за незавершенный переворот? В любом случае это действие против страны», – заявила президент Грузии.

Бахтадзе в Twitter назвал случившееся «отвратительным выражением провокации и попытки дестабилизации» Грузии. По его словам, такое поведение «полностью неприемлемо». Также он выразил уверенность, что население и «все друзья» Грузии, все «разумные люди» увидят «опасную провокацию» и «отстранятся от этой авантюры».

Премьер Грузии заявил о «войне провокаторов против своей страны», а также о «грязной и возмутительной игре с безопасностью государства и граждан».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал поведение ведущего «Рустави 2» «масштабной провокацией, прикрытой маской «патриотизма», «враждой по отношению к собственной стране».

«Один раз мы уже увидели страну, которую привели к тяжелейшей ситуации проявления вражды той же самой политической силы. Во второй раз нельзя этого допускать. Мы и не допустим», – сказал Каладзе. Речь идет о связи телеканала «Рустави 2» с бывшей правящей партией «Единое Нацдвижение».

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Гендиректор «Рустави 2» выразил согласие с позицией ведущего, но подчеркнул, что мат недопустим в прямом эфире. Он заявил: «Есть своя форма, красные линии, также необходимы вкус и мера». По его словам, «канал категорически не разделяет форму выражения мнения господина Габуния и считает, что это не соответствует ни аудитории, ни высоким стандартам канала».

Множество пользователей соцсетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении отношений между Россией и Грузией после антироссийских беспорядков в Тбилиси.

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