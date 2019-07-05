Москва учит Грузию контролировать эмоции

С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извинятся. Москва в свою очередь тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет?

Две недели назад внутриполитическая борьба в Грузии ударила по ее отношениям с Россией. Приезд российских депутатов дал оппозиции повод устроить беспорядки и пойти на штурм парламента под антироссийскими лозунгами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что беспорядки выгодны России, назвала нашу страну врагом и оккупантом.

Москва отреагировала просто, запретив с 8 июля полеты в бывшую советскую республику. Хотя дипломатических отношений нет уже 11-й год, сотни тысяч российских туристов посещают Грузию. Ее потери от сокращения турпотока оцениваются в сотни миллионов долларов. А если последуют еще и ограничения на поставки в Россию вина и напитков, удар по экономике страны будет более чем ощутимым. Неудивительно, что Тбилиси попытался смягчить удар самыми разными способами. От пропагандистских до дипломатических.

Пропагандистский, правда, может привести к обратному эффекту. В Тбилиси при поддержке «западных друзей» запустили кампанию «посетите Грузию, бросьте вызов путинскому запрету». Очень глупо, дело ведь не в Путине: кадры с тбилисских демонстраций с антироссийскими лозунгами возмутили не только руководство России, но и абсолютное большинство наших граждан.

На ваш взгляд Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси? Да

Нет



На эту тему

Запрет полетов, согласно опросам, поддержало большинство граждан России. Более того, многие требовали и гораздо более жестких мер наказания неблагодарной республики. Но российское руководство не хочет наказывать грузин. Иначе сотни тысяч живущих в России граждан Грузии почувствовали бы это на себе. Россия даже не столько хочет привести в чувство тех, кто позволяет себе оскорблять русских, сколько продемонстрировать элементарное самоуважение: если вас обзывают, странно делать вид, что ничего не происходит.

Тбилиси при этом не собирается извиняться: там считают, что правы, ведь «Россия оккупировала 20% нашей территории». Мало кто в Грузии готов признать, что в потере Абхазии и Южной Осетии виноваты сами грузины. Куда проще свалить все на коварных русских, забывая при этом, как Россия спасала тех же грузин, когда они оказывались в опасности.

Поэтому для Тбилиси сейчас сложная ситуация. С одной стороны, там пытаются говорить о том, что «мы открыты для русских друзей, для тех, кто доброжелателен к нам, для туристов, которые любят Грузию», а с другой, называют «справедливыми» беспорядки, точнее «протест общественности». Причем заявляют это одни и те же люди, как, например, вице-премьер Майя Цкитишвили. Упорствуя в том, что «протесты не имеют ничего общего с нашим отношением к русскому народу», грузинские политики попадают в ловушку. Потому что в России не согласны отделять отношение иностранцев к нашей стране и ее властям от отношения к народу. Впрочем, точно также ведет себя и любой другой уважающий себя народ.

По дипломатическим каналам Тбилиси пытается выяснить у Москвы что же будет дальше.

Спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе инициировал очередной раунд женевских переговоров. После 2008 года только в этом формате сохранились контакты между властями двух стран.

На этой неделе в Швейцарии прошли двухдневные консультации между Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным. Российский дипломат сообщил журналистам о целях встречи: «Мы постараемся лучше понять друг друга для того, чтобы найти выход из этой неблагоприятной ситуации, которая сложилась после 20-21 июня. Она нежелательна для наших отношений». То есть Москва абсолютно спокойно подходит к ситуации, констатируя, что грузины все сами сломали, а теперь нужно подождать и посмотреть как пойдут дела:

«Демонстрации, антироссийские заявления и лозунги разрушили все, изменилась вся картина. Сейчас нам нужно определенное время и ждать лучшего периода».

Никаких условий для возобновления авиарейсов Россия не выставляет. Да это и бесполезно, ведь в Москве прекрасно понимают состояние умов грузинского общества:

«Слово «санкции» совершенно неправильно – это адекватная реакция на те угрозы, которые потенциально могли бы существовать для наших туристов. Хорошо, что их пока нет, но они могут возникнуть в любой момент, когда такие призывы следуют... Безответственных заявлений звучит очень много, в этой атмосфере государство должно брать на себя инициативу и делать все, чтобы не пострадали люди, наши граждане».

При этом Карасин заявил, что в Москве не хотят, чтобы предстоящие в следующем году в Грузии парламентские выборы проходили на фоне антироссийской напряженности. То есть успокойтесь, а там поглядим. Но забывать ничего не собираемся – особенно президенту Грузии:

«Заявление Саломе Зурабишвили, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, выкрики демонстрантов – это не прошло незамеченным... Я один из тех людей, на которых подействовал этот взрыв. В двусторонних отношениях между соседними государствами глава государства не должен позволять себе такие высказывания. Надо выбирать выражения».

Зураб Абашидзе был более лаконичен:

«Мы обсудили существующую обстановку. Было отмечено, что как наша, так и российская сторона настроены на то, чтобы по мере возможности сохранить тот позитив, который в течение последних лет был достигнут с точки зрения торгово-экономических, транспортных и определенных гуманитарных связей... Сейчас важно контролировать эмоции».

Собственно говоря, это Москва и предлагает Тбилиси. Хватит ли у грузин на это сил, или они снова сорвутся в русофобию? 85% грузин еще в прошлом году считали Россию «источником политической угрозы». А даже сейчас европейские газеты выходят с заголовками «Грузины живут в постоянном страхе: вторжение России может произойти в любой момент».

Вахтанг Кикабидзе так объясняет свое нежелание выступать в России: «да, я знаю, что любят, но я не могу ехать к человеку, который хочет меня побить. Как я внукам буду в глаза смотреть?!». Побить - о чем он? Грузины оказались в плену своих болезненных представлений о России, о Путине, о причинах нашего возмущения событиями 20 июня. Освободиться от этого плена они могут только сами. Ни русская армия (спасшая их двести лет назад), ни русские туристы этого сделать за них не в состоянии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД