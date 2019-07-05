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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:52  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извинятся. Москва в свою очередь тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

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          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

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            зашли в тупик


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            «вылезло прямо из души»


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            на ваш взгляд


            Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?

            Москва учит Грузию контролировать эмоции

            Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 году   5 июля 2019, 08:20
            Фото: Public domain
            Текст: Петр Акопов

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            С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извинятся. Москва в свою очередь тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет?

            Две недели назад внутриполитическая борьба в Грузии ударила по ее отношениям с Россией. Приезд российских депутатов дал оппозиции повод устроить беспорядки и пойти на штурм парламента под антироссийскими лозунгами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что беспорядки выгодны России, назвала нашу страну врагом и оккупантом.

            Москва отреагировала просто, запретив с 8 июля полеты в бывшую советскую республику. Хотя дипломатических отношений нет уже 11-й год, сотни тысяч российских туристов посещают Грузию. Ее потери от сокращения турпотока оцениваются в сотни миллионов долларов. А если последуют еще и ограничения на поставки в Россию вина и напитков, удар по экономике страны будет более чем ощутимым. Неудивительно, что Тбилиси попытался смягчить удар самыми разными способами. От пропагандистских до дипломатических.

            Пропагандистский, правда, может привести к обратному эффекту. В Тбилиси при поддержке «западных друзей» запустили кампанию «посетите Грузию, бросьте вызов путинскому запрету». Очень глупо, дело ведь не в Путине: кадры с тбилисских демонстраций с антироссийскими лозунгами возмутили не только руководство России, но и абсолютное большинство наших граждан.

            На ваш взгляд

             
            Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?


            Обсуждение: 194 комментария
            Запрет полетов, согласно опросам, поддержало большинство граждан России. Более того, многие требовали и гораздо более жестких мер наказания неблагодарной республики. Но российское руководство не хочет наказывать грузин. Иначе сотни тысяч живущих в России граждан Грузии почувствовали бы это на себе. Россия даже не столько хочет привести в чувство тех, кто позволяет себе оскорблять русских, сколько продемонстрировать элементарное самоуважение: если вас обзывают, странно делать вид, что ничего не происходит.

            Тбилиси при этом не собирается извиняться: там считают, что правы, ведь «Россия оккупировала 20% нашей территории». Мало кто в Грузии готов признать, что в потере Абхазии и Южной Осетии виноваты сами грузины. Куда проще свалить все на коварных русских, забывая при этом, как Россия спасала тех же грузин, когда они оказывались в опасности.  

            Поэтому для Тбилиси сейчас сложная ситуация. С одной стороны, там пытаются говорить о том, что «мы открыты для русских друзей, для тех, кто доброжелателен к нам, для туристов, которые любят Грузию», а с другой, называют «справедливыми» беспорядки, точнее «протест общественности». Причем заявляют это одни и те же люди, как, например, вице-премьер Майя Цкитишвили. Упорствуя в том, что «протесты не имеют ничего общего с нашим отношением к русскому народу», грузинские политики попадают в ловушку. Потому что в России не согласны отделять отношение иностранцев к нашей стране и ее властям от отношения к народу. Впрочем, точно также ведет себя и любой другой уважающий себя народ.

            По дипломатическим каналам Тбилиси пытается выяснить у Москвы что же будет дальше.

            Спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе инициировал очередной раунд женевских переговоров. После 2008 года только в этом формате сохранились контакты между властями двух стран.

            На этой неделе в Швейцарии прошли двухдневные консультации между Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным. Российский дипломат сообщил журналистам о целях встречи: «Мы постараемся лучше понять друг друга для того, чтобы найти выход из этой неблагоприятной ситуации, которая сложилась после 20-21 июня. Она нежелательна для наших отношений». То есть Москва абсолютно спокойно подходит к ситуации, констатируя, что грузины все сами сломали, а теперь нужно подождать и посмотреть как пойдут дела:

            «Демонстрации, антироссийские заявления и лозунги разрушили все, изменилась вся картина. Сейчас нам нужно определенное время и ждать лучшего периода».

            Никаких условий для возобновления авиарейсов Россия не выставляет. Да это и бесполезно, ведь в Москве прекрасно понимают состояние умов грузинского общества:

            «Слово «санкции» совершенно неправильно  это адекватная реакция на те угрозы, которые потенциально могли бы существовать для наших туристов. Хорошо, что их пока нет, но они могут возникнуть в любой момент, когда такие призывы следуют... Безответственных заявлений звучит очень много, в этой атмосфере государство должно брать на себя инициативу и делать все, чтобы не пострадали люди, наши граждане».

            При этом Карасин заявил, что в Москве не хотят, чтобы предстоящие в следующем году в Грузии парламентские выборы проходили на фоне антироссийской напряженности. То есть успокойтесь, а там поглядим. Но забывать ничего не собираемся – особенно президенту Грузии:

            «Заявление Саломе Зурабишвили, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, выкрики демонстрантов  это не прошло незамеченным... Я один из тех людей, на которых подействовал этот взрыв. В двусторонних отношениях между соседними государствами глава государства не должен позволять себе такие высказывания. Надо выбирать выражения».

            Зураб Абашидзе был более лаконичен:

            «Мы обсудили существующую обстановку. Было отмечено, что как наша, так и российская сторона настроены на то, чтобы по мере возможности сохранить тот позитив, который в течение последних лет был достигнут с точки зрения торгово-экономических, транспортных и определенных гуманитарных связей... Сейчас важно контролировать эмоции».

            Собственно говоря, это Москва и предлагает Тбилиси. Хватит ли у грузин на это сил, или они снова сорвутся в русофобию? 85% грузин еще в прошлом году считали Россию «источником политической угрозы». А даже сейчас европейские газеты выходят с заголовками «Грузины живут в постоянном страхе: вторжение России может произойти в любой момент».

            Вахтанг Кикабидзе так объясняет свое нежелание выступать в России: «да, я знаю, что любят, но я не могу ехать к человеку, который хочет меня побить. Как я внукам буду в глаза смотреть?!». Побить - о чем он?  Грузины оказались в плену своих болезненных представлений о России, о Путине, о причинах нашего возмущения событиями 20 июня. Освободиться от этого плена они могут только сами. Ни русская армия (спасшая их двести лет назад), ни русские туристы этого сделать за них не в состоянии.

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