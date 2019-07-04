Вице-премьер Грузии заявила об открытости страны для «доброжелательных русских друзей»

Вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили заявила, что инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым 20 июня в Тбилиси «не имеет ничего общего с нашим отношением к русскому народу», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, случившееся не должно «вызвать в Грузии русофобию и антироссийские настроения».

Зампредправительства Грузии назвала «справедливым» протест общественности, когда Сергей Гаврилов занял кресло председателя парламента Грузии, на что «последовала быстрая реакция» вплоть до прекращения работы сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Как сказала Майя Цкитишвили журналистам 4 июля, традиции истории и культуры Грузии не позволят «политическим спекулянтам» посеять русофобию

«Грузины никогда никого не ущемляли по этническому признаку, – сказала вице-премьер. – Мы открыты для русских друзей, для тех, кто доброжелателен к нам, для туристов, которые любят Грузию».

Напомним, из-за антироссийских выступлений в Тбилиси Россия ввела ограничения – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Беспорядки прервали рекордный рост турпотока из России в Грузию. Нацбанк страны также объяснил обесценивание валюты ситуацией с туристами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии.

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