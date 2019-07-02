Грузию в июне чаще всего посещали граждане России

В июне Грузию посетили 152 тыс. 155 россиян, показатель по сравнению с июнем 2018 года вырос на 30,8%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на Общественное ТВ Грузии.

Россия лидирует в списке стран, граждане которых посетили Грузию в июне, отмечает телекомпания, напоминая, что с 8 июля из-за ограничений на авиасообщение и туризм численность российских гостей снизится.

Нацбанк оценил потери от этого в 200-300 миллионов долларов.

За первые пять месяцев этого года Грузию посетило почти 540 тыс. граждан России, сообщили газете ВЗГЛЯД в Национальной администрации туризма Грузии.

Это первая строчка в списке стран, чьи граждане приезжали в Грузию в январе-мае.

На втором месте Азербайджан – 497 тыс., на третьем – Армения – 425 тыс.

Россия ввела ограничения из-за антироссийских выступлений в Тбилиси, которые начались 20 июня после визита в Грузию российских депутатов на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия.