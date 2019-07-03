В Грузии организуют встречу недовольных антироссийскими акциями

Вице-спикер парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ирма Инашвили объявила о проведении 7 июля в тбилисском Дворце спорта встречи граждан, которые осознают пагубность для страны акций, проводимых в столице с 20 июня, после приезда на сессию Межпарламентской ассамблеи православия депутатов Госдумы России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Истерией мы не вернем Абхазию и Южную Осетию. За тупик, в который вошла страна после провокации (депутата Госдумы Сергея) Гаврилова, ответственна (правящая партия) «Грузинская мечта», – заявила зампред парламента.

Она обвинила правящую партию в том, что та за семь лет пребывания во власти не разобралась должным образом с «преступным режимом» экс-президента Михаила Саакашвили, и его сторонники, «криминалы от политики», «сейчас всех называют агентами России».

По словам Ирмы Инашвили, происходящее еще больше отдаляет Грузию от решения вопроса восстановления территориальной целостности.

Она отметила, что те, кто сегодня нецензурно бранятся по адресу России и ее лидеров на митингах, по ее опыту участия в боевых действиях в Абхазии в 1990-е (она работала журналисткой) «при первых же выстрелах пугались».

Вице-спикер сказала, что во время встречи во Дворце спорта предстоит разобраться, «почему страна живет в условиях постоянного кризиса и не дoстигает мира и стабильности».

Напомним, беспорядки начались из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия и вылились во внутриполитический кризис.

27 июня Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, однако в Тбилиси заявили, что стараются, «чтобы эти незаконные ограничения были сняты в ближайшее время».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии, в числе которых Абхазия и Южная Осетия.

Кроме того, премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки на митингах в Тбилиси несет Саакашвили и его соратники. Газета ВЗГЛЯД писала, что в антироссийских беспорядках Грузия нашла украинский след.

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