Тбилиси старается спешно снять ограничения на границе с Абхазией

Тбилиси предпринимает спешные усилия, чтобы снять ограничения на границе с Абхазией, введенные абхазской стороной в связи с напряженной внутриполитической обстановкой в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявила госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили, «совместно с соответствующими структурами идет работа над тем, чтобы эти незаконные ограничения были сняты в ближайшее время».

По ее словам, «забота о гражданах, которые страдают от этих незаконных ограничений больше всего, становится главным приоритетом».

Как отметила Кетеван Цихелашвили, работа по отмене ограничений ведется «интенсивно», для чего используются все каналы коммуникаций, в том числе неформальные.

Госминистр отметила, что Тбилиси помогают партнеры Грузии.

Особенно тревожится в связи с невозможностью пересекать границу на реке Ингури грузинское население, проживающее в Абхазии, так как скоро в Грузии начинаются вступительные экзамены в вузы.

В Абхазии больше всего грузин компактно проживают в Гальском районе.

Накануне Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией как для иностранцев, так и для местного населения.

Напомним, беспорядки начались в Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии, в числе которых Абхазия и Южная Осетия.

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