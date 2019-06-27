Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией

Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией как для иностранцев, так и для местного населения.

«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории», – сказано в сообщении СГБ Абхазии, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что уже разработали и начали реализовывать «необходимый комплекс мер реагирования», в том числе «введение временного ограничения на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией».

«Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии», – сообщили в СГБ.

Напомним, беспорядки начались в Тбилиси в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии, в числе которых Абхазия и Южная Осетия.

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