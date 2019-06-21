Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 01:30  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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            НОВОСТЬ ЧАСА:Оппозиция начала новый штурм парламента Грузии после призыва Саакашвили
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            Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

            Толпа сторонников Саакашвили сумела прорваться во двор парламента и частично разоружить охрану   21 июня 2019, 00:34
            Фото: Irakli Gedenidze/Reuters
            Текст: Анна Кукушкина,
            Дмитрий Александров, Тбилиси

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            Делегация депутатов Госдумы, прибывшая на православную ассамблею в Тбилиси, подверглась нападению толпы сторонников Саакашвили. Ей пришлось срочно покинуть столицу Грузии, которая после этого погрузилась в хаос – оппозиционеры использовали визит российский парламентариев как повод для протестов и пошли на штурм парламента.

            Визит в Тбилиси депутатов Госдумы на международную конференцию – сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) привел в четверг к очередному витку противоборства власти и бывшего президента Михаила Саакашвили.

            Радикальная оппозиция Грузии использует любой повод для волнений. Кампанию по дискредитации православного форума протестующие начали еще до сессии. В качестве мишени был выбран депутат Госдумы Сергей Гаврилов, глава Ассамблеи. Его обвинили в «поддержке сепаратизма», даже стали утверждать, будто бы Гаврилов в начале 90-х воевал против грузин в горах Абхазии.

            Поводом для беспорядков стало тот факт, что в четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозицию возмутило, что Гаврилов при этом занял кресло председателя грузинского парламента.

            Позже в правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» выступили с заявлением, что не знали, что именно Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что ошибка была допущена службой протокола. Впрочем, такие попытки оправдаться выглядели смешно – процедура заседания была давно уже согласована с грузинской стороной.

            Как рассказал газете ВЗГЛЯД один из коллег Гаврилова по российской делегации, первый зампред Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР), приезд нашей делегации оказался лишь поводом к массовым беспорядкам, скорее всего, запланированным заранее.

            «В зал заседания ворвались и оккупировали трибуну во время заседания МАП радикально настроенные сторонники Саакашвили из числа депутатов. Эти люди – депутаты и согласно их регламенту, не пустить их в зал было невозможно. Но мне в первую минуту показалось, что ворвалась толпа умалишенных. Их поведение напоминало поведение людей, которые должны находиться в психиатрической больнице. Подозреваю, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Нормальный человек не может вести себя так», – сказал Сухарев.

            По словам Сухарева, один из грузинских депутатов закричал:

            «Я убивал и буду вас убивать!».

            «Конечно, захотелось ответить. Но так как мы приехали с миром и дружественной миссией, мы попытались как-то сгладить углы. Все-таки мы не поддались на провокации», – пояснил собеседник.

            После того, как Гаврилова вытолкали с трибуны, было решено продолжить заседание ассамблеи на территории гостиницы, где остановились российские парламентарии. Но по пути манифестанты забросали российских депутатов бутылками с водой и яйцами.

            «К гостинице стала стягиваться толпа молодых людей. Им организованно подвозили и раздавали бутылки с водой, портреты с перечеркнутыми изображениями Путина. Их главная цель была показать, что мы – агрессоры. Мы видели знамена ЛГБТ, американские флаги. Это была тщательно спланированная акция», – уверен депутат.

            Когда Гаврилов оказался перед протестующими, на него было совершено нападение. «Ему разбили очки, ударили по голове, пытались кинуть в него фотокамеру – он увернулся», – рассказал Сухарев.

            Он назвал «смешными» обвинения о том, что Гаврилов будто бы в свое время воевал против грузин в Абхазии. По его словам, это обычные фейковые новости, слухи, призванные взбудоражить толпу.

            Сухарев не берется предсказать дальнейший ход событий. На его взгляд, это зависит от того, насколько действующая в Грузии власть чувствует себя сильной.

            «На самом деле, сторонников Саакашвили очень мало. Люди, которые собрались, производят впечатление не очень нормальных. Возможно, эти люди были подогреты какими-то препаратами или денежными купюрами, а это тоже зомбирует. Но если власть сейчас дрогнет, могут быть непредсказуемые последствия», – подытожил депутат.

            После нападения в гостинице российским депутатам была предоставлена охрана. С ее помощью россияне сумели добраться до аэропорта и оттуда вылетели из Тбилиси.

            Москва уже осудила действия тбилисских радикалов. «Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», – сказал «РИА Новости» замглавы МИДа Григорий Карасин.

            Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной.

            «И Грузия как страна-организатор ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников. Эти условия были просто проигнорированы – они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз», – цитировал Володина ТАСС.

            «Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером», – заключил председатель Госдумы.

            Хотя с отъездом нашей делегации главный раздражитель исчез, беспорядки в Тбилиси, напротив, лишь усилились. Возле парламента собралась толпа примерно из 10 тысяч сторонников партии Саакашвили и партии «Европейская Грузия». Они выкрикивали антироссийские лозунги, обвиняли власти собственной страны в предательстве и требовали отставки правительства. Ближе к вечеру митингующие пошли на штурм здания парламента, из которого всего за несколько часов до этого уехали российские депутаты. Митинг перерос в полноценную попытку захвата власти.

            Однако толпе удалось прорваться лишь во двор парламента, где они начали отбирать у полицейских щиты и дубинки. Впрочем, на этом этапе обошлось без жертв. Само здание парламента полиция сумела удержать. На место событий прибыли глава правительства Мамука Бахтадзе и шеф МВД Георгий Гахария. Бахтадзе обвинил партию Саакашвили «Единое национальное движение» в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Фактический правитель страны, миллиардер Бидзина Иванишвили все еще хранил молчание.

            Около полуночи, после многократных призывов прекратить беспорядки и разойтись полиция открыла по толпе огонь резиновыми пулями и применила слезоточивый газ. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси передал, что после этого многие сторонники Саакашвили начали покидать территорию у здания парламента. Однако, как свидетельствуют кадры грузинского ТВ, несколько сотен наиболее упорных манифестантов продолжали митинговать у здания и попытались устроить ночью новые беспорядки и атаки на полицейские кордоны.

            В результате столкновений у здания парламента в Тбилиси пострадали 38 полицейских и 14 гражданских, сообщает Минздрав Грузии. Прежде сообщалось, что четверо получили повреждения средней степени тяжести.

            Грузия вновь оказалась на пороге революции – как и 16 лет назад, когда штурм парламента сторонниками Михаила Саакашвили перерос в «революцию роз» и позднее привел к смене власти.

            Вечером в четверг Саакашвили, который находился на Украине, призвал полицейских перейти на сторону манифестантов. Стоит отметить, что в конце мая Саакашвили делал заявления о том, что вернется в Грузию «очень скоро». Тогда на его реплики никто не обратил внимания - все сочли, что это очередная выходка эпатажного политика. Как выясняется, это были не пустые слова Саакашвили.



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