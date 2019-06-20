Саакашвили призвал полицию не подчиняться действующим властям Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и «перейти на сторону народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что на акции оппозиции в Тбилиси подняли флаг Украины.

Участники митинга в Тбилиси уже заняли двор здания парламента. Митингующие требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД Георгия Гахария и СГБ Вахтанга Гомелаури.

В митинге участвуют около 10 тыс. человек, его проводят представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» при поддержке партии «Европейская Грузия».