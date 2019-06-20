Сторонники Саакашвили готовы ночью взять штурмом парламент Грузии

На многотысячном митинге в Тбилиси объявлено, что если до полуночи не покинут свои посты председатель парламента Ираклий Кобахидзе, главы МВД Георгий Гахария и СГБ Вахтанг Гомелаури, протестующие войдут в здание парламента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Именно их участники акции протеста обвиняют в приезде в страну группы российских депутатов на сессию Международной ассамблеи Православия (МАП).

Ираклий Кобахидзе уже заявил, что пост не покинет.

Поводом к митингу стало то обстоятельство, что российский депутат, президент МАП Сергей Гаврилов расположился в зале заседания парламента утром в четверг в кресле спикера грузинского законодательного органа.

Протестующие сорвали сессию МАП. Делегация депутатов российской Госдумы покинула Тбилиси. Их пришлось сопровождать в аэропорт под усиленной охраной, поскольку пикетчики забрасывали парламентариев яйцами и бутылками с водой.

Митинг проводят представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Их активно поддерживает партия «Европейская Грузия», члены которой раньше входили в ближайшее окружение Саакашвили. В нем принимают участие 10 тыс. человек.

Власти Грузии уже осудили факт появления в здании парламента российских депутатов. Но это не снизило накал эмоций.