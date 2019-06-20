Российский депутат в кресле спикера парламента Грузии «уничтожил» местных политиков

Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили заявила, что «просто уничтожена» тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов ведет открывшуюся в Тбилиси сессию Межпарламентской ассамблеи православия из кресла спикера грузинского законодательного органа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я даже не представляю, что может быть для меня еще более тяжелым зрелищем», – сказала она.

В связи с проводимой в Тбилиси сессией накануне состоялся прием, присутствие на нем депутатов Госдумы опротестовали пикетчики, находившиеся рядом с церемониальным дворцом.

Прием из-за участия депутатов из России в знак протеста покинул посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

Между тем, открывая в четверг сессию МАП как ее президент, Сергей Гаврилов сказал, что данное мероприятие может внести вклад в улучшение отношений России и Грузии.

Он накануне заявил, что чувствует себя в Тбилиси «абсолютно комфортно», несмотря на то, что после войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента. Наряду с Грецией лидирующая роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах.

На сегодня в работе Межпарламентской ассамблеи православия принимают участие делегации законодательных органов 25 стран.