Сторонники Саакашвили собрали многотысячный митинг в Тбилиси

На проспекте Руставели в Тбилиси у здания парламента Грузии проходит митинг граждан, которые требуют немедленной отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Число участников митинга оценивается в 10 тыс. человек.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к митингующим с Украины и призвал «поставить точку в правлении российского олигарха Иванишвили», сообщает «Коммерсант».

Тбилиси Прямо Сейчас

Народ просит отставку Путинскую власть в Грузии!!! pic.twitter.com/4w3mVVirWY — Aleks (@alekc1993) 20 июня 2019 г.

Поводом для недовольства стал инцидент, который произошел утром в четверг в зале заседаний парламента. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой является член Госдумы Сергей Гаврилов, кресло спикера парламента Грузии занял сам Гаврилов. Он обратился на русском языке. Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» назвали этот инцидент оскорблением, в перерыве заняли все пространство президиума и не позволили Гаврилову снова занять место спикера, облив его при этом водой.

Позже полиции пришлось эвакуировать Сергея Гаврилова из отеля «Рэдиссон», где он остановился на время проведения ассамблеи. Протестующие забросали его машину бутылками. В 19.00 по московскому времени Гаврилов и другие депутаты Госдумы покинули Тбилиси.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, премьер Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе извинились за то, что Гаврилов оказался в кресле спикера парламента.