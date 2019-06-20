Российского депутата облили водой в парламенте Грузии

Депутат Госдумы России, президент открывшейся в четверг в Тбилиси Межпарламентской ассамблем православия Сергей Гаврилов заявил о прекращении сессии, которую сорвали оппозиционные грузинские депутаты и их сторонники, а затем протесты высказали и руководители Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гаврилов сказал, что его «облили водой» и «попытались отнять документы».

Инцидент произошел после того, как оппозиция блокировала трибуну парламента, чтобы кресло председателя после объявленного перерыва не занял Гаврилов.

Именно появление депутата ГД в кресле спикера парламента Грузии вызвало взрыв эмоций, на улицах Тбилиси сейчас проводятся антироссийские митинги – «против российской оккупации». Митингующие требуют «депортировать Гаврилова». От организаторов МПА ждут извинений. Слышны требования об отставке председетеля парламента Ираклия Кобахидзе. Он находится за рубежом, но тоже высказался оттуда против Гаврилова.

Воду в направление российских депутатов выплеснул грузинский парламентарий Акакий Бобохидзе, прокричавший до этого, что «убивал вас в Абхазии и будет убивать».

Вероятно, он имел в виду боевые действия начала 1990-х, когда, как считают в Тбилиси, на стороне абхазов воевали россияне.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал «тяжелейшим зрелищем» факт присутствия на трибуне парламента Грузии «депутата из страны оккупанта». «Это вредит грузинскому парламентаризму», – считает глава кабмина.

«Протест грузинского общества справедлив, полностью разделяю его», – заявил он.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал «неприемлемым», чтобы в Грузии каким-либо форумом руководил депутат ГД, представляющий «страну-оккупанта».

Он сообщил, что обратился к председателю парламента Грузии Ираклию Кобахидзе с рекомендацией прервать сессию.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента. Наряду с Грецией лидирующая роль в Ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах.

На сегодня в работе Межпарламентской ассамблеи православия принимают участие делегации законодательных органов 25 стран.