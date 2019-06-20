Российские депутаты покинули Грузию после серии нападения на них

Делегация депутатов российской Госдумы, которая принимала участие в Тбилиси в открывшейся в четверг сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), покидает Тбилиси до завершения мероприятия после серии инцидентов. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На специальном брифинге генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «российская делегация покинет Грузию, конференция в такой форме продолжена не будет».

Он назвал «возмутительным» факт, который привел к всплеску политических эмоций – президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял в парламенте кресло спикера, открывая сессию.

После этого оппозиционные депутаты парламента Грузии сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

Российские депутаты из здания парламента были доставлены в расположенную недалеко на проспекте Руставели гостиницу «Рэдиссон», которая была вскоре окружена пикетчиками.

Потребовалась усиленная охрана полиции, чтобы дать возможность российским депутатам отправиться в аэропорт.

Когда российские депутаты покидали здание отеля, пикетчики бросали в них бутылки с водой и яйца.

Грузинская оппозиция и ее сторонники к вечеру 20 июня переместились к зданию парламента, где проводят митинг. Там слышны призывы к отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и других руководителей страны.

Практически все руководители Грузии также осудили появление Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал «тяжелейшим зрелищем» факт присутствия на трибуне парламента Грузии «депутата из страны-оккупанта». «Это вредит грузинскому парламентаризму», – считает глава кабмина. «Протест грузинского общества справедлив, полностью разделяю его», – заявил он.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал «неприемлемым», чтобы в Грузии каким-либо форумом руководил депутат ГД, представляющий «страну-оккупанта».

В социальных сетях появились сведения, что грузинские послы в Польше и Румынии ушли в отставку в знак протеста, но МИД это опроверг.

У административных зданий в центре Тбилиси, включая госканцелярию и здание парламента, полиция выставила усиленную охрану.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента. Наряду с Грецией лидирующая роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах.

На сегодняшний день в работе Межпарламентской ассамблеи православия принимают участие делегации законодательных органов 25 стран.