Протестующие заняли двор парламента Грузии

Участники митинга в Тбилиси заняли двор здания парламента с криками «Да здравствует Грузия!», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сторонники оппозиции, несколько сот человек, уже заняли двор парламента, оппозиционеры пытаются ворваться в парламент. Министр МВД страны между тем назвал происходящее «штурмом государственного здания».

Оппозиционеры кричат «Сакартвело!» – «Грузия!». Они требуют отставки правительства и руководства парламента и отнимают у полицейских щиты и дубинки.

Руководит штурмом Никанор Мелия, один из приближенных к Саакашвили депутат от партии экс-президента «Единое национальное движение».

Ранее стало известно, что оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания парламента. Митингующие требуют от председателя парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД Георгия Гахария и СГБ Вахтанга Гомелаури до полуночи покинуть свои посты.

Митинг, в котором участвуют около 10 тыс. человек, проводят представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» при поддержке партии «Европейская Грузия».

Поводом к митингу стал скандал в парламенте, где российский депутат на Международной ассамблеи православия Сергей Гаврилов, как директор ассамблеи расположился в кресле спикера парламента Грузии.

Протестующие сорвали сессию МАП. Делегация депутатов Госдумы покинула Тбилиси.