В Тбилиси начался штурм парламента на фоне скандала с участием депутата Госдумы

Оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания парламента, сообщает местное ТВ.

Об этом сообщает ТАСС.

Депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия призвал сторонников взять парламент, в сторону полиции бросают различные предметы. Оппозиция пытается прорвать кордоны полиции и спецназа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ранее на митинге заявили, что если председатель парламента Ираклий Кобахидзе, главы МВД Георгий Гахария и СГБ Вахтанг Гомелаури до полуночи не покинут свои посты, то протестующие войдут в здание парламента.

Митинг, в котором участвуют около 10 тыс. человек, проводят представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», которых активно поддерживает партия «Европейская Грузия».

Поводом к митингу стал утренний скандал в парламенте, когда российский депутат, президент Международной ассамблеи православия Сергей Гаврилов расположился в зале заседания в кресле спикера парламента Грузии.

Протестующие сорвали сессию МАП. Делегация депутатов Госдумы покинула Тбилиси.