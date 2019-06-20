На акции оппозиции в Тбилиси подняли флаг Украины

Украинский флаг вместе с грузинскими подняли в Тбилиси на акции оппозиционеров, которые прорываются в парламент, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

У парламента продолжается противостояние, есть пострадавшие с обеих сторон – сколько, пока неясно. В здании парламента находится глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он сказал журналистам, что происходит «трагедия».

«Идет физическая атака на госинституты, атака на парламент и полицию, как бы это не закончилось, будут сделаны соответствующие оценки и все виновные будут наказаны по закону», – заявил Георгий Гахария.

«Призываю уважать полицию и дать ей возможность выполнить долг. Потом сядем и спокойно все обсудим», – сказал он.

По его словам, что касается депутатов России, Грузия не допустила в страну двух парламентариев, которые нарушили «закон об оккупации».

«Остальные депутаты ГД не нарушали этот закон», – сказал он. По этому закону посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения Тбилиси.

По его словам, «нельзя допустить катастрофу в стране».

Ранее участники митинга в Тбилиси заняли двор здания парламента. Они требуют отставки правительства и руководства парламента, отнимают у полицейских щиты и дубинки.

Оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания парламента в четверг вечером. Митингующие требуют от председателя парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД Георгия Гахария и СГБ Вахтанга Гомелаури до полуночи покинуть свои посты.

Митинг, в котором участвуют около 10 тыс. человек, проводят представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» при поддержке партии «Европейская Грузия».

Поводом к митингу стал скандал в парламенте, когда директор Международной ассамблеи православия Сергей Гаврилов расположился в кресле спикера парламента Грузии. Российским депутатам пришлось покинуть Тбилиси, сессия МАП была сорвана радикальными политиками.