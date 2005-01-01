«Грузинские цари» вступили в борьбу за престол

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Сергей Лукьяненко, писатель
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            «Грузинские цари» вступили в борьбу за престол

            Свадьба Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели проходила с редкой даже для Грузии пышностью   12 марта 2019, 17:00
            Фото: РИА Новости
            Текст: Евгений Крутиков

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            Анекдотическая ситуация сложилась в Грузии – грузинская «царица» подала в суд на своего бывшего мужа, «царя». Казалось бы, сугубо светская и личная история имеет на самом деле глубокую политическую подоплеку. Кто и зачем добивается восстановления монархии в Грузии и кто этому противодействует?

            В Грузии неожиданно случился кризис престолонаследия. В Тбилисском городском суде началось беспрецедентное выяснение того, кто имеет право называть себя «наследником грузинских царей».

            Брак представителей грузинского царского рода Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели окончательно распался в 2013 году. Теперь Анна Багратиони обвиняет бывшего супруга в том, что тот за границей «выдает себя за царя» и тем самым «извращает историю». От суда просят добиться запрета на это, а также чтобы Давид Багратиони символически заплатил 1 лари (37 центов) за моральный ущерб. При этом формальным наследником престола давно объявлен их пятилетний сын Георгий, носящий титул «принц Мухранели».

            При Шеварднадзе монархическое движение в стране было крайне маргинализовано и никакой поддержкой в обществе не пользовалось. Слабые электоральные возможности у него и сейчас. При этом грузинское правительство некоторое время очень серьезно относилось к перспективе восстановления монархии, то есть всячески против этого боролось.

            Непонятно, каких интересов больше в тяжбе бывших венценосных супругов – личного, политического или денежного. 42-летняя царица Анна, журналистка по образованию, работающая учительницей в школе, и ее одногодок князь Давид, состоящий при особе католикоса Всея Грузии Илии II, – представители двух равноправных ветвей багратидов. Только Давид Георгиевич Багратион-Мухранский происходит из эмигрантской ветви, родился в Мадриде, и в нем испанской крови давно больше, чем грузинской. Его маму звали донья Мария де лас Мерседес де Сорноса и Понсе де Леон, то есть в теории он может быть и наследником престола Кастилии и Леона. А Анна Нугзаровна Багратион-Грузинская, дочка главного режиссера тбилисского Театра киноактера, – прямая наследница царского рода, выросла в советской Грузии, как и ее отец, считающийся правящим главой Грузинского царского дома. Их первый брак случился в 2009 году по инициативе католикоса Илии II – главного и единственного проводника идеи восстановления в Грузии монархии.

            Католикос Илия замыслил это в 2007 году, когда у Михаила Саакашвили случился разрыв с тогдашним министром обороны Ираклием Окруашвили, что едва не привело к уличным боям в Тбилиси. Тогда и возник лозунг «Грузия без президента!», а католикос принялся искать возможность «надстроить» грузинскую государственность так, чтобы исключить подобные свары. Эпоха Гамсахурдиа с ее боями на проспекте Руставели с применением танков еще была памятна, и повторение могло случиться в любой момент.

            С точки зрения католикоса, династия Багратиони имеет божественное происхождение, и изменение системы власти должно было стабилизировать ситуацию в стране. На воскресной литургии Илия призвал к восстановлению рода Багратиони, после чего спокойная жизнь багратидов обеих ветвей закончилась и они нежданно-негаданно вернулись в грузинскую политику.

            То, что грузинская государственность как явление перманентно пребывает в кризисе, и так яснее ясного. Престарелый католикос Илия II, уроженец североосетинского Владикавказа и выпускник Московской духовной семинарии, – грузинский сверхпатриот. Многие не забудут его заявление 1991 года: «Тот, кто поднимет руку на грузина, не является человеком и христианином». К этому можно относиться как душе угодно, то есть в зависимости от политических и исторических привязанностей, но католикос своей попыткой спровоцировать восстановление монархии пытался по-своему остановить хаос и распад.

            Первый брак царицы Анны и князя Давида, организованный католикосом Илией, продержался полгода. Князь Давид, испанский плейбой, плохо знакомый с грузинскими реалиями, сразу после свадьбы закрутил роман с моделью и актрисой Шореной Бегашвили.

            Есть версия, что Шорену наняли люди Саакашвили, чтобы дискредитировать саму идею восстановления монархии.

            Скандал привел к разводу, но в 2010 году венценосная пара воссоединилась. Неясно, кто больше на это повлиял – родители, церковь или они действительно помирились. В 2011 году родился царевич Георгий Давидович. Грузинская православная церковь настаивает, что все в порядке с этим браком и с рождением наследника, поскольку венчание никто не отменял. А это было гигантское светское событие в тбилисской церкви Свети Самеба (Троицы) с 3 тысячами гостей, и венчали их сразу аж три епископа. Со светской точки зрения царевич Георгий также родился в законном браке, поскольку в Испании Анна и Давид перезаключили гражданский брак в муниципалитете Мадрида по месту прописки жениха.

            Правда, царица Анна до этого уже была замужем за архитектором Георгием Маланией (он, в свою очередь, тоже приходится отдаленным потомком по женской линии последнему грузинскому царю Георгию XII), и от этого брака, расторгнутого в 2007 году, у нее две дочери, тоже считающиеся княжнами. Как ее развод сочетается с правом престолонаследия, никто из специалистов внятно пояснить не может. Обычно браки с «разведенками» считаются морганатическими, то есть при такой трактовке событий царевич Георгий не имеет права на престол. А князь Давид сохраняет право наследования при новом браке, следовательно, бесполезны и судебные иски царицы Анны (если она только не хочет таким образом помешать дальнейшей жизни бывшего супруга). И если вообще такие вещи решаются в городском суде.

            Скандал в благородном семействе еще раз продемонстрировал, что у инициативы католикоса Илии нет будущего. Две ветви багратидов ранее не враждовали просто за ненужностью этого конфликта. Сейчас же

            выяснения, у кого больше прав на престол, породили появление еще нескольких наследников,

            в основном из Испании, а права Давида стали оспариваться в открытую (его старший брат Георгий отказался от претензий на престол в его пользу, что оспаривается теперь старшими племянниками Давида).

            Эти споры могут в итоге привести к крупному конфликту и окончательно похоронить и без того полумертвую идею восстановления монархии в Грузии.


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