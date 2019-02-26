Из-за массовой эмиграции Грузия потеряла 1,4 млн жителей

Социологическое исследование, проведенное неправительственной организацией «Общество и банки» и Центром финансового образования при Тбилисском госуниверситете им. Чавчавадзе, свидетельствует о сокращении трудоспособного населения Грузии.

Основная причина – эмиграция. С 2002 года по 2017 год за рубеж уехало 1,4 млн человек, передает «Интерфакс».

При этом с 2008 года в Грузии рождается больше людей, чем умирает.

Численность населения страны на 2018 год составила 3 млн 729 тыс. 600 человек.

Таким образом, за 15 лет из Грузии уехало свыше четверти населения.

Грузия вошла в число редких стран, где население сокращается за счет эмиграции.